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邱軍涉嫌酒駕撞死人又逃逸 檢辯攻防焦點：值不值得同情

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死案，國民法官法庭今天審理。檢方指邱軍有酒駕前科，並出示邱喝酒和車禍發生影像等事證，供法官決定判多久。邱當庭認罪，律師說邱軍願受制裁，並指人性脆弱，將請法官思考邱軍的處境值不值得同情。

基隆地檢署起訴邱軍前年12月27日凌晨4時許，涉嫌酒後駕車。行經事故地點前，候客的李姓、陳姓和許姓運將在最外側車道聊天，李遭邱開車撞擊死亡，陳受傷，許逃過一劫。邱軍肇事後短暫停車，但過沒多久就開車逃離現場。

基隆地方法院4月24日選任國民法官組成國民法官法庭，3名職業法官和6名國民法官今天上午10時開庭，進行開審陳述和證據調查，預計審理3天，29日宣判。

檢察官在開審陳述時說，檢方會在法庭讓法官知道邱軍做了什麼事，並決定應判多久。邱軍在2018年就曾經酒後駕車被捕，屏檢以他年紀輕、無前科，給予緩起訴處分，也就是「留校查看」，但邱未記取教訓，又酒駕，而且造成更嚴重的後果。

檢察官說，會在法庭說明邱軍涉嫌酒駕、肇逃過程，以及死者解剖報告、邱軍事後與黃姓女友、經紀人的LINE對話，讓法官思考邱軍有沒有讓人同情理由，破格減刑。

邱軍委任的律師表示，尊重法官審理做錯事的人該負什麼責任，邱軍自知有責任，願意接受法律制裁。檢方會在法庭展示明確證據，讓法官知道事件始末，但法官會納悶邱軍為什麼要這麼做？為什麼要喝酒？為什麼要逃跑？

律師說，邱軍因為參加選秀活動，表現突出成為藝人，發行專輯，最後小有名氣，擁有粉絲。全案發生後，被害人失去生命，邱軍葬送前途。生命不能回復，邱軍的形象和社會評價也不能恢復。當然邱軍的形象損失，對比被害人失去生命是微不足道。

律師表示，會請法官除了看邱軍的行為，也要看人性，思考法官若在相同情境，會不會做出類似選擇？因為人性脆弱，邱軍酒駕、離開的原因，是不是值得同情？請法官設身處地，在同樣情境會不會做不同的選擇。律師也說，全案公開審理，就是要警惕國人不要酒駕，制裁邱軍犯的錯，因為邱軍酒後駕車是本案的根源。

在證據調查階段，檢察官出示邱軍當天凌晨在餐酒館內喝酒的7段監視器畫面，並指邱在零時許還很有活力，但到了凌晨2時許出現搔頭、抓耳畫面，出現疲態。凌晨4時許開車上路，5分後在信一路肇事。

檢察官也出示事故地點兩處路口監視器，以及路旁計程車行車記錄器畫面， 指煞車燈顯示邱軍撞到人後才踩煞車。短暫停在前方路旁時，許姓運將過去拍打副駕駛座，說他肇事了，但邱軍未下車，開車闖紅燈離開現場。

檢察官說，邱軍案發後聯絡維修廠商拖吊汽車進廠，只說撞到東西，但修理技師從前擋風玻璃被撞情形，猜測是撞到人，所以不敢修，檢警多日後扣車，才仍看到車輛受損狀況。

檢方也出示邱軍與女友、經紀人的LINE對話，女友說昨天好可怕，邱軍回不知道該怎麼辦，不知是對方衝出來，還是他在使用手機。經紀人問10天後邱還好嗎？邱傳新聞報導，說看他們站在那裡。檢方還查出邱軍刪除與鄭姓友人的對話，邱說因為兩人在抱怨警察，不想被人看到才全刪。

今天上午開庭告一段落，邱軍步出法庭，離開法院途中，面對記者詢問沒有回應。國民法官法庭下午將依照審理計畫書，傳喚證人出庭，預計明、後天持續審理，後天宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死案，基隆地方法院國民法官法庭今天審理。邱軍出庭時認罪，法官預定29日宣判。記者邱瑞杰／攝影
歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死案，基隆地方法院國民法官法庭今天審理。邱軍出庭時認罪，法官預定29日宣判。記者邱瑞杰／攝影

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死案，基隆地方法院國民法官法庭今天審理。邱軍出庭時認罪，法官預定29日宣判。記者邱瑞杰／攝影
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酒駕 邱軍 國民法官

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