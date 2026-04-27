慢車酒駕暴增...判決也見累犯心存僥倖稱「我是騎腳踏車」 法院均判刑

慢車酒駕件數較前年暴增6成4，法院判決也增加許多慢車酒駕案件，且不少人是累犯，可見民眾改使用慢車以規避取締；張姓男子酒後騎乘微型電動二輪車，被逮辯稱「我是騎腳踏車」，鄭姓男子酒後騎乘電動滑板車自摔，陳姓男子酒後騎乘電動輔助自行車，法院均判刑。

依據道路交通管理處罰條例第69條，慢車種類包括腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車以及個人行動器具等；電動滑板車、電動獨輪車、電動雙輪車等均屬於個人行動器具，因目前政府並未頒布核定可行駛路線時間及規格樣式，上述個人行動器具依法不能行駛於道路範圍。

警政署統計，去年取締酒駕違規件數為56303件，其中汽、機車酒駕及拒測件數為近3年最少，但慢車酒駕與拒測件數卻是近3年最高，尤其慢車酒駕件數較前年暴增6成4；若以電動滑板車、電動輔助自行車或微型電動二輪車等搜尋司法院網站「判決書查詢系統」，可見法院也增加許多慢車酒駕案件。

台南地方法院判決書引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，張姓男子去年12月19日晚間9時許，在台南市白河區友人住處飲酒後，仍騎乘微型電動二輪車上路，隨後因右轉未顯示方向燈為警攔查，測得酒精濃度達每公升0.33毫克；偵訊時，張辯稱「我只喝一瓶啤酒，是騎腳踏車啦」。

法院審酌，張2024年已經酒駕被判刑3月確定，5年內再犯本案，且犯後否認犯行，犯後態度難認良好，依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，判刑4月。

另外，鄭姓男子今年1月19日上午8時許，在台南市仁德區中正路1段路旁農地飲用保力達後，下午1時許騎乘電動滑板車上路，騎沒多久便自摔路旁；警方測得鄭酒精濃度達每公升0.56毫克，法院審酌，鄭去年也曾因酒駕被判刑3月確定，判刑3月。

2022至去年間已被法院判刑2月、3月、5月確定的陳姓男子，今年1月29日晚間6時許，在台南市安南區鹽田路一間超商飲酒後，7時許再騎乘電動輔助自行車上路；行經安平區安平路水景橋上時，因車燈未亮而為警攔查，測得酒精濃度達每公升0.59毫克。

法院指出，陳屢次涉犯公共危險案件，於前案甫判決確定，竟又酒後駕駛電動輔助自行車上路，顯見未因前案知所警惕，不知悛悔而再犯；考量其承認犯行、未肇事致人成傷，判刑4月。

台南市交通警察大隊提醒，駕駛人飲酒後，即使是單純由人力驅動的腳踏車，酒測超標也將面臨行政罰；若是以電動輔助方式行進的交通工具如電動滑板車、電動輔助自行車、微型電動二輪車、個人行動器具等，均符合刑法第185之3條規定的「動力交通工具」，只要酒測值超標，均會被移送法辦。