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高雄偵查隊巡官被檢舉違反勤務紀律 隊長奉令調查反被他提告求償

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某分局偵查隊巡官發現偵查隊長調閱駐地監視器，疑似要監控他在辦公室內的活動，認為隊長侵害到他隱私權，氣得提告求償20萬元；不過法院審理時，法官認為隊長是經分局長指示調閱監視器，以查核巡官考勤及勤務紀律，未違反規定，判巡官敗訴確定。

判決指出，這名巡官任職於南高雄某分局偵查隊，因2024年間被檢舉有違反勤務紀律等問題，2025年1月間，該分局偵查隊長便指派其他同仁調閱2024年11月20日至同年12月26日監視器畫面。

但巡官不滿，認為依警察機關監視錄影系統設置管理要點規定，駐地監視器是以維護駐地安全及保護個人隱私為目的，且調閱都要經主管核准，隊長卻未經合法程序，由同仁調閱分局偵查隊、電梯、停車場的監視器，違反要點規定。

巡官認為隊長此舉侵害到他個人資料及隱私權，氣得對偵查隊長提告，並求償20萬元精神慰撫金。

高雄簡易庭審理時，隊長反駁，稱巡官曾向高雄市警察局檢舉，但經警局調查後認為他未違法，他是奉長官指示及核准調閱駐地影像，並未針對特定對象。

法官檢視隊長調閱的監視器影像，認為該影像雖符合個資法保護的個資範疇，但隊長調閱監視器時，確實由分局長核准，申請程序符合規定，且申請表所載事由為「因應檢舉事件」，經他抽查監視器資料後，也無發現異常。

法官認為，偵查隊長是奉分局長指示調閱駐地監視器畫面，警察局所訂的要點並未限制不得調取警察機關設置監視器畫面，以查核執勤人員勤惰狀況，且隊長取得畫面後，並未傳遞給他人，審酌隊長無恣意濫用及其他違法情事，判巡官敗訴。

巡官原本還有繼續上訴，但上訴後並未依規定繳納4200元裁判費，高雄地院審理後，認為上訴並不合法，裁定駁回巡官上訴，可抗告。

高雄市警察局外觀。記者石秀華／攝影
高雄市警察局外觀。記者石秀華／攝影

警察 監視器

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