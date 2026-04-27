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歌手邱軍涉酒駕肇逃致人於死 國民法官今開庭審3天29日宣判

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地方法院國民法官法庭今天開庭審理，預計29日宣判。邱軍2月現身程序辯論庭時，表示做了很多對不起愛他的人和粉絲們的事情，向社會大眾致歉，並會為自己的錯誤承擔一切。

檢方去年5月起訴指出，邱軍前年12月27日凌晨4時許涉嫌酒後駕車，撞擊在車道候客的計程車司機致死。邱肇事後沒停留現場，開車逃離現場，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。

邱軍委任的律師曾聲請裁定不行國民參與審判，指國民法官觀看新聞報導等原因，心證會受汙染。法官認為推論判稍嫌武斷，並無不行國民參與審判為適當情形，駁回聲請。

法院今年2月25日召開程序辯論庭，檢辯雙方就證據調查等程序進行討論。邱軍在庭外受訪時說，尊重法官裁定由國民法官法庭審理，希望可以還給被害人公道，也為自己犯下的錯誤承擔一切，也會努力尋求與被害人達成和解。他做了很多對不起愛他的人和粉絲們的事情，他也要向社會大眾致歉。

基隆地方法院在4月24日進行選任國民法官程序，組成國民法官法庭，並在今天上午10首次開庭，共將審理3天，29日宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地方法院國民法官法庭今天開庭審理，預計29日宣判。聯合報資料照
歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地方法院國民法官法庭今天開庭審理，預計29日宣判。聯合報資料照

國民法官 邱軍 酒駕

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