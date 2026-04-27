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他追求女子誤認有情敵持刀傷人 認罪但手段凶殘法官判刑1年6月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子誤以為蘇姓男子是他的情敵，趁對方午休時，持刀刺傷蘇男胸、肩、背和手肘。法官審理後，認定李男犯傷害罪，且手段凶殘，但考量他坦承犯行，判刑1年6月。全案可上訴。

判決指出，30多歲的李男追求周姓女子，並認為在承攬基隆市立殯儀館清潔的公司內工作，40多歲的蘇姓男子是他的情敵，也在追求周女。

今年1月21日中午，李男攜帶尖刀，騎機車到殯儀館旁，蘇男任職的清潔公司辦公室，見剛吃過午飯的蘇男正在休息，乘機持刀刺向蘇男胸部、左肩、左肘與背部。

蘇男突遭攻擊，胸部、左肩、左肘及背部都有開放性傷口，在場的邱姓男子上前阻止，也被李男持刀刺傷左上臂與左手。消防局獲派派員前往救護，將蘇、邱送往醫院治療後脫險。

警方獲報到場調查，依據現場人士描述凶嫌相貌和服裝，1個多小時後在清潔公司休息室附近的小巷發現李男，將他帶回警局製作筆錄後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依涉犯傷害罪嫌起訴李男。

李男在警方詢問、檢方偵訊及基隆地方法院法官審理時，都坦承持刀刺傷蘇男（邱男未提告），與邱姓男子等證人證述情節大致相符，並有醫院病歷、診斷證明書等佐證，認定李男犯傷害罪。

法官審酌李男誤認蘇男與他同時追求周女，為教訓對方，就持刀攻擊蘇男身體重要部位，手段兇殘，足見不知理性、和平與人相處，漠視他人身體權益，破壞社會安寧秩序。

法官說，李男有多次暴力犯罪前科，堪認惡性不改，且犯案後未與蘇男達成和解或賠償，應予嚴懲。念及始終坦承犯行，尚有悔意，兼衡犯罪目的、手段、被害人傷勢及自述國中肄業，從事選物販賣機工作、已離婚及1個未成年子女等情狀，依犯傷害罪判刑1年6月。

李男誤以為蘇男是他的情敵，持刀刺傷蘇男多刀。基隆地方法院法官審理後，依傷害罪判刑1年6月。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝
李男誤以為蘇男是他的情敵，持刀刺傷蘇男多刀。基隆地方法院法官審理後，依傷害罪判刑1年6月。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝

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