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屏東1歲幼兒遭虐致腦出血 法院因「這原因」判父緩刑3年、母無罪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名父親虐待剛出生一歲多女兒，導致女兒受傷腦出血、四肢等共有22處外傷瘀青、雙側眼底出血傷害等，送醫救治後挽回一命，醫院通報後，屏東地檢署起訴女嬰雙親，屏東地院審理後，女嬰父親判成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑1年緩刑3年等。女嬰母親無罪，全案可上訴。

判決指出，女嬰的父親在2019年9月至10月間在屏東縣內埔住處，以不詳方式多次虐待剛滿1歲多的女兒，2019年10月7日晚間，女嬰遭受不詳方式，導致有硬腦膜網下腔出血、臉部、軀幹和四肢等22處外傷瘀青，當天晚間女嬰出現抽蓄、眼睛上吊等情況。

眾人現場趕緊打119，救護車抵達，女嬰因不明原因抽蓄、眼睛上吊等情況，之後轉送高雄長庚。

判決指出，女嬰的父親本來應悉心照護女兒長大，善盡養育之責，因犯案導致女兒出現傷勢，所為本不宜輕罰，考量女嬰父親坦承犯行，且女嬰的認知發展、聽語理解、口語表達能力都落在中等範圍，情緒穩定等。

判決指出，女嬰雙親已經離婚，考量歷經偵審程序後等，認定女嬰父親違反成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並在緩刑期間內接受法制教育四場。

女嬰媽媽部分，判決指出，檢方雖指控其同樣涉虐，但未能提出具體證據證明其有傷害行為。從相關證詞與醫療紀錄，母親曾多次帶女兒就醫、觀察傷勢等，且女嬰只要看到父親就自動閃躲，看到短髮的男性或女性會怕哭，女嬰展現負面情緒，情緒不穩，但檢方始終沒有提出具體證據，難認有關聯性，因此判處女童母親無罪，可上訴。

屏東縣一名父親虐一歲多女兒，導致女兒腦出血、四肢等共有22處外傷瘀青、雙側眼底出血傷害等，送醫救治後挽回一命，屏東地院審理，女嬰父親判成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑1年緩刑3年等。女嬰母親無罪，全案可上訴。圖／屏東地院外觀資料照
屏東縣一名父親虐一歲多女兒，導致女兒腦出血、四肢等共有22處外傷瘀青、雙側眼底出血傷害等，送醫救治後挽回一命，屏東地院審理，女嬰父親判成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑1年緩刑3年等。女嬰母親無罪，全案可上訴。圖／屏東地院外觀資料照

屏東 屏東縣 媽媽

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