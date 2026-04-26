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宜蘭男開車反覆輾人又襲警 累犯殺人未遂、竊盜遭重判9年4月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一名吳姓男子因與人發生口角，竟惡意駕車反覆輾壓對方企圖奪命，逃亡期間更連續犯下多起木藝品竊案，甚至在遭盤查時騎車衝撞警員。宜蘭地院近日審結，認定吳男觸犯殺人未遂、多次竊盜及妨害公務等罪，針對不可易科罰金部分，重判應執行有期徒刑9年4月。

判決指出，吳男於2024年10月前往友人家找女友時，與在場的林姓男子發生衝突。吳男事後竟埋伏於樓下，見林男現身即駕車猛烈撞擊並從其身上輾過，導致林男骨盆粉碎性骨折、肋骨及腰椎多處斷裂。目擊者大聲疾呼救命，吳男卻置之不理，甚至迴轉後，再度加速二度衝撞，所幸旁人及時 把受傷倒地的林男拉開，才免於喪命。

吳男行兇後展開逃亡，在2025年8月至10月間，於宜蘭境內連續竊取價值不菲的奇木、檜木及木製家具共6次。同年11月，羅東警方發現其通緝犯身分進行盤查，吳男為脫罪竟騎機車衝撞廖姓警員，造成員警腹部受傷，隨即被優勢警力壓制逮捕。

吳男於庭訊時坦承竊盜與襲警，但否認有殺人犯意，辯稱僅是想教訓對方。然而，合議庭法官勘驗監視器畫面，認定其「迴轉加速」的行為具明顯殺意，法官考量吳男曾有前科，5年內再犯屬於累犯，應依法加重其刑。

法官在判決書中批評，吳男不思理性解決糾紛，手段殘忍，且正值壯年卻恣意竊取他人財物，無視國家法治。雖然吳男與被害人林男達成調解，卻遲遲未依約賠償損失。最終，法院針對殺人未遂罪判處6年8月，併計5起竊盜案及妨害公務罪，定執行刑9年4月；另有一案竊盜判處4月可易科罰金，全案還可上訴。

宜蘭一名吳姓男子因與人發生口角，竟惡意駕車反覆輾壓對方企圖奪命，逃亡期間更連續犯下多起木藝品竊案，甚至在遭盤查時騎車衝撞警員。宜蘭地方法院認定吳男觸犯殺人未遂、多次竊盜及妨害公務等罪，重判應執行有期徒刑9年4月。本報資料照
宜蘭一名吳姓男子因與人發生口角，竟惡意駕車反覆輾壓對方企圖奪命，逃亡期間更連續犯下多起木藝品竊案，甚至在遭盤查時騎車衝撞警員。宜蘭地方法院認定吳男觸犯殺人未遂、多次竊盜及妨害公務等罪，重判應執行有期徒刑9年4月。本報資料照

竊盜 宜蘭 殺人未遂

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