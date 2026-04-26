持大聲公討債難認構成滋擾裁定不罰 律師：屬個案認定多半會罰

林姓男子持大聲公到台南市永康區一間銀樓前方播放錄音檔討債，警方依違反社會秩序維護法移送，法院卻裁定不罰；法界指出，就司法實務上，持大聲公討債多半是裁定要罰，本案應屬於法官個案認定，此外，案發當下若有多數人針對同一行為舉報，構成要件就很明確。

台南市警永康分局移送林姓男子去年11月10日下午5時許，前往永康區一間銀樓前方，以大聲公持續播放「某某銀樓陳姓女兒，欠錢不還，惡意騙錢，還我辛苦錢，趕快出來還錢」的討債錄音，涉嫌違反社會秩序維護法第68條第2款，台南地院新市簡易庭以只有1人報案，裁定不罰。

曾任檢察官的律師黃睦涵指出，當警方接獲報案，為了避免衍生後續問題如被質疑吃案、包庇或不處理，只要報案人覺得有被滋擾，就不得不以社維法移送；但「滋擾」是不確定的法律概念，因為不確定，法官就有裁量空間，判斷行為人的言語、行動，是否踰越合理範圍而擾及公共場所安寧秩序。

黃睦涵認為，本案可能因只有一個人報案，若警方能加強訪查鄰居、店家，設法取得當時錄影錄音畫面，而不是只有一個人作證，或許結果就不同；不過以大聲公討債並非正當的手段，勢必會影響到住戶、行人，應可認定主觀上有影響公共秩序、社會安寧，法院多半是裁定要罰。

黃睦涵建議，債權人應以合法的手段如提起清償借款或給付貨款等民事訴訟，在取得勝訴判決後，向法院聲請強制執行，以避免引起爭議。

曾任檢察官、法官的律師呂俊杰也認為，警方應該是接獲報案，為了避免事態擴大，不得不處理，因此用社維法移送，但所謂滋擾公眾對象並非針對特定人，而是針對特定多數人或不特定人的公開場所；警方在蒐證上，至少要有多數人（如三人）針對同一行為電話舉報，蒐證才比較完備。

呂俊杰指出，即使對方真的欠錢，持大聲公播放錄音檔討債，因音量過大，在司法實務上確實很可能構成「滋擾公眾」；本案若讓林姓男子行為持續時間稍微延長，有更多人舉報，事證就很明確，因只有一人舉報，讓法官覺得是個人主觀感受。

不過，警方在執法上也有兩難處，有人報案就要盡快處理，即時壓制不當行為；且社維法屬於最低階的法律，很難苛責警方為了社維法案件，要以刑案的規模耗費人力調閱監視器、訪查鄰居，設法取得現場錄影錄音。還是以案發當下，是否有多數人舉報，最能證明是否構成。