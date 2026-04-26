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不滿擋道10天內2度傷人 40歲莽男遭羈押未禁見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓街友日前在松山車站出拳揍人被逮，昨又在台北車站大廳推倒菲律賓籍3歲女童並狠踹2腳，遭依殺人未遂罪嫌送辦，北檢訊後認定李涉嫌傷害罪，有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押，北院今開庭審理後裁定羈押未禁見。

警方調查，40歲李姓男子4月25日下午2時許在台北車站1樓大廳內，不滿菲律賓籍3歲女童擋道，出手推倒女童，並朝女童腹部狠踹2腳，致女童臉、腹部傷送醫，鐵路警察獲報當場依現行犯逮捕李男，李男落網後仍情緒激動、態度不配合。

據悉，李男雖未被列冊為街友，但平時無業、常在台北市四處徘徊，他4月15日也在松山車站地下1樓，因不滿30歲鄭姓女子擋道，朝對方面部揮拳傷人，當天旋即遭警方依傷害罪現行犯逮捕，台北地檢署檢察官複訊後令其限制住居，未料10日後又在台北車站重演傷人案。

台北地檢署檢察官昨夜複訊後，認定李男涉嫌傷害罪，有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押，台北地院今開庭審理後，裁定羈押未禁見。

北檢訊後認定李涉嫌傷害罪，有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押，北院今開庭審理後裁定羈押未禁見。圖／警方提供
北檢訊後認定李涉嫌傷害罪，有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押，北院今開庭審理後裁定羈押未禁見。圖／警方提供

檢察官 北院 台北車站

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