女子咖啡廳消費遭店內邊牧咬傷濺血 中壢女店長下場慘了

楊姓女子為桃園中壢一間咖啡廳店長，她在店內後場飼養邊境牧羊犬，未料店內一名女顧客要到後場上廁所，慘遭邊境牧羊犬咬傷右手濺血。楊女稱狗狗無咬傷人紀錄，且飼養在暗門後方，是因遭侵犯或觸摸才會攻擊，法官認為楊女仍有注意義務，依過失傷害判拘役30天，得易科罰金。可上訴。

咖啡廳狗兒咬傷顧客事件發生在2024年10月某日傍晚，一名劉姓女顧客在中壢某連鎖咖啡廳消費，向店家借用咖啡廳要上廁所，經楊姓女店長同意後走進入後場使用廁所，突遭邊境牧羊犬咬住右手掌，導致右側手部開放性傷口2公分，劉女事後報警提告。

劉姓女顧客向檢警表示，該咖啡廳是狗狗咖啡廳，自己當天跟朋友一起用餐，期間向店長詢問廁所位置，店長告知她推開暗門進去後左手邊就是廁所，並沒有跟她說推門進去有狗；自己當天推門後，才發現過道上有狗趴在中間擋路，沒有繫繩與嘴套，自己用手請狗到旁邊，未料還沒碰到狗，狗就起身一口咬她的手掌，還大聲吠叫。

楊姓女店長到案後坦承自己是店長也是飼主，但強調平常將邊境牧羊犬養在暗門後方，該處並非女顧客前往廁所的必經過道，也並非公共空間。她當天有聽到狗狗吠叫時，立刻衝入現場，但劉姓女顧客未表示有受傷，也沒看見劉女手傷有傷口。

楊女辯護律師也說，邊境牧羊犬非攻擊性犬隻，並無繫繩或配戴口罩必要，且飼養的活動地點並非公共空間，也非通往廁所的過道上：該隻邊境牧羊犬已近15歲高齡，又有腳部殘疾，先前也無咬傷人紀錄，研判是女顧客侵犯狗狗領地或被不當觸摸，才會遭到攻擊，不應將受傷歸責於飼主。

法官查，楊姓女店長兼飼主確實將狗狗養在咖啡廳暗門後方空間，且未以繩索、鎖鍊拴住管束狗狗，任由犬隻自由活動。女顧客稱當下為了止血沒有多說，便直接前往廁所清理傷口，由於血流如注，回到座位還有持續按壓傷口，依據相關監視器畫面與歷次證稱，應屬可信。

法官認為，楊姓女店長負有避免讓犬隻傷人的注意義務，但實際卻未善盡義務，造成他人傷害；儘管楊女稱養在暗門後方、狗兒年老有殘疾且無攻擊能力，並在狗兒背部掛上「猛犬別碰我的背帶」警語背帶，自認管理足夠，但楊女確實未有採取任何能限制狗狗活動的手段，也未提醒顧客要注意後門後方有狗，有不作為的過失。

再者，楊女稱飼養狗狗的地方並非公共空間，但活動空間包含前往廁所必經道路，既然當天同意顧客借用廁所，該通道即屬於公眾得出入場所，加上僅以警語背帶等示警，未有其他管理措施，違反動保法等相關規定，楊女相關辯詞不足採信。

桃園地院法官審酌相關情事，認為楊姓女子未使用適當防護措施，放任其犬隻處於未妥善拴綁狀態，致其犬隻撲咬女顧客右手掌受傷，且犯後否認犯行，也未與對方達成和解，犯過失傷害罪事證明確，處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1天。