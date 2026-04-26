快訊

乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

前菜才上就出事！白宮記協晚宴遇槍擊 媒體高層躲桌下 威脅一除秒上工

LINE記事本大改版！上傳影片功能4月27日退場 2招照樣免費存

聽新聞
0:00 / 0:00

男嬰托育4天就出事 保母顧到情緒失控晃到腦傷...賠錢獲緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蕭姓資深保母不滿出生僅8個月的男嬰持續哭鬧，情緒失控大力搖晃嬰兒，導致男嬰雙側顱骨骨折、硬腦膜下出血及雙眼視網膜嚴重出血，橋頭地方法院依成年人對兒童犯傷害罪，判處蕭女有期徒刑1年8月，考量蕭賠了55萬元和解，另宣告緩刑5年。

判決指出，蕭姓保母2023年12月1日起，受託照顧出生未滿周歲的男嬰。未料托育僅第4天，同年12月5日左右，蕭女因男嬰哭鬧不休，隨即以雙手懷抱男嬰劇烈搖晃，害男嬰頭部撞擊不詳鈍物。

當天下午蕭女為男嬰餵奶時，發現男嬰吐奶，隨即通知男嬰的媽媽到場，蕭女與男嬰媽媽見情況不對，隨即將男嬰送往國軍左營總醫院就醫，確認男嬰左腦出血，再轉往高雄長庚急救，診斷雙側頂骨及枕骨骨折、左側頂枕葉出血、雙眼廣泛性嚴重視網膜出血等重傷。

男嬰傷勢明顯遭虐，蕭女也被依傷害罪法辦，並經橋頭地檢署偵查起訴。橋頭地院審理時，蕭女坦承因情緒不穩，急於安撫才大力搖晃。

法官依據醫師說法，認為男嬰受到的傷勢包含「線性骨折」與「視網膜出血」，前者通常是撞擊所致，後者則是因嬰兒頭部遭到極大力道前後搖晃，認定蕭女確實對男嬰施暴。

法官考量男嬰經治療後傷勢已大致復原，雖有硬腦膜下積液後遺症，但尚未見發展異常；且蕭女於審理中與家長達成55萬元調解，並已開始履行賠償，依傷害判1年8月，另宣告緩刑5年以啟自新。

橋頭地院。圖／本報系資料照
橋頭地院。圖／本報系資料照

保母 托育 高雄

延伸閱讀

東北角某浮潛店男更衣室偷拍隔壁女淋浴 上訴改判2月罰金得6萬

性侵殺害馬國女大生...凶嫌梁育誌三度判死 最高院今判無期定讞

農用無人機灑農藥未清場 槳葉擊中路人頭部致死

大學生玩手遊誘13歲少女互換裸照 害罹鬱症判刑2年

相關新聞

台中男夥人教訓胞弟當街毆打擄人上車 市民全錄下下場曝光

台中市黃姓男子在去年1月間因與同母異父之弟弟發生口角，涉嫌夥同多名友人前往北區中清路一間酒店包廂，強行將弟弟拖出至大馬路上痛毆，經民眾報警後，警方循線查獲。一審認定黃男觸犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判刑7月，全案上訴二審後，近日駁回上訴，維持原判。

寄生哥哥被趕出門竟報復 惡弟大鬧兄宅潑酒洗劫財物下場曝

新竹鄭男因不滿胞兄要求搬離借住處，竟夥同妻子曾女毀損胞兄與嫂嫂的房門後，大肆搜刮名錶、皮包及2萬元現金，新竹地院審理後，依共同犯竊盜罪判處鄭男有期徒刑3月。

女子咖啡廳消費遭店內邊牧咬傷濺血 中壢女店長下場慘了

楊姓女子為桃園中壢一間咖啡廳店長，她在店內後場飼養邊境牧羊犬，未料店內一名女顧客要到後場上廁所，慘遭邊境牧羊犬咬傷右手濺血。楊女稱狗狗無咬傷人紀錄，且飼養在暗門後方，是因遭侵犯或觸摸才會攻擊，法官認為楊女仍有注意義務，依過失傷害判拘役30天，得易科罰金。可上訴。

男嬰托育4天就出事 保母顧到情緒失控晃到腦傷...賠錢獲緩刑

高雄蕭姓資深保母不滿出生僅8個月的男嬰持續哭鬧，情緒失控大力搖晃嬰兒，導致男嬰雙側顱骨骨折、硬腦膜下出血及雙眼視網膜嚴重出血，橋頭地方法院依成年人對兒童犯傷害罪，判處蕭女有期徒刑1年8月，考量蕭賠了55萬元和解，另宣告緩刑5年。

不甩環保局停工禁令 新北混凝土廠負責人、廠長判拘役加罰80萬

位於新北市蘆洲區的上泉混凝土，2023年8月間因未經固定污染源設置操作許及廢水貯留許可從事混凝土拌合及擅自貯留製程廢水，卻不甩新北市環保局裁處立即停工的禁令持續操作，新北地方法院依違反水污染防治法、空氣污染防制法不遵行停工命令罪，判處陳姓負責人及李姓廠長各拘役35及30日，得易科罰金，另對公司科以80萬元罰金。

台中工程師寫「自動跟車」程式 散布未成年性影像賺9萬 二審判5年6月

台中市趙姓男子在023年間在通訊軟體Telegram群組中，利用自行研發的機器人程式，販售未成年性影像，至少有50人購買，不法獲利逾9萬5000元，一審依兒童及少年性剝削防制條例等多項罪名，判7年6月，二審近日審結，認認事用法及罪數評價有檢討空間，改判5年6月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。