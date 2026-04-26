男嬰托育4天就出事 保母顧到情緒失控晃到腦傷...賠錢獲緩刑

高雄蕭姓資深保母不滿出生僅8個月的男嬰持續哭鬧，情緒失控大力搖晃嬰兒，導致男嬰雙側顱骨骨折、硬腦膜下出血及雙眼視網膜嚴重出血，橋頭地方法院依成年人對兒童犯傷害罪，判處蕭女有期徒刑1年8月，考量蕭賠了55萬元和解，另宣告緩刑5年。

判決指出，蕭姓保母2023年12月1日起，受託照顧出生未滿周歲的男嬰。未料托育僅第4天，同年12月5日左右，蕭女因男嬰哭鬧不休，隨即以雙手懷抱男嬰劇烈搖晃，害男嬰頭部撞擊不詳鈍物。

當天下午蕭女為男嬰餵奶時，發現男嬰吐奶，隨即通知男嬰的媽媽到場，蕭女與男嬰媽媽見情況不對，隨即將男嬰送往國軍左營總醫院就醫，確認男嬰左腦出血，再轉往高雄長庚急救，診斷雙側頂骨及枕骨骨折、左側頂枕葉出血、雙眼廣泛性嚴重視網膜出血等重傷。

男嬰傷勢明顯遭虐，蕭女也被依傷害罪法辦，並經橋頭地檢署偵查起訴。橋頭地院審理時，蕭女坦承因情緒不穩，急於安撫才大力搖晃。

法官依據醫師說法，認為男嬰受到的傷勢包含「線性骨折」與「視網膜出血」，前者通常是撞擊所致，後者則是因嬰兒頭部遭到極大力道前後搖晃，認定蕭女確實對男嬰施暴。

法官考量男嬰經治療後傷勢已大致復原，雖有硬腦膜下積液後遺症，但尚未見發展異常；且蕭女於審理中與家長達成55萬元調解，並已開始履行賠償，依傷害判1年8月，另宣告緩刑5年以啟自新。