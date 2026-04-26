台中工程師寫「自動跟車」程式 散布未成年性影像賺9萬 二審判5年6月

台中市趙姓男子在023年間在通訊軟體Telegram群組中，利用自行研發的機器人程式，販售未成年性影像，至少有50人購買，不法獲利逾9萬5000元，一審依兒童及少年性剝削防制條例等多項罪名，判7年6月，二審近日審結，認認事用法及罪數評價有檢討空間，改判5年6月，可上訴。

判決指出，趙姓男子在2023年5月至6月初期間，透過通訊軟體Telegram的「羊傳媒」群組，推廣其自行研發的「自動跟車」程式，他將該機器人程式植入群組，大量蒐集成年及少年的性影像，並向第三方支付平台綠界科技申請名為「跟到起飛」的代收服務。

趙男結識綽號「阿偉」及「潘〇〇」的男子，由「阿偉」出資、「潘〇〇」出面承租台中市一處大樓架設電腦機房，共同透過該程式轉傳性影像，供多達近50名買家付費觀覽，不法所得逾9萬5000元。

警方在2023年8月前往機房、趙男居所搜索，當場查扣包含筆記型電腦、外接式硬碟、多支手機、監視器系統及現金7萬2510元等大批證物。

檢方認定，趙男涉犯兒童及少年性剝削防制條例，意圖營利以他法供人觀覽少年性影像罪，以及刑法之意圖營利未經他人同意無故散布性影像罪，依法提起公訴。

台中地院審酌，趙男大量在網路上散布少年性影像，嚴重違背維護兒少身心發展之普世價值，但審酌其坦承犯行，最終判處應執行有期徒刑7年6月。至於部分被訴於機房架設「台版N號房」網站販售影像部分，則因證據不足獲判無罪。

全案經上訴後，二審審認，原審關於有罪部分的認事用法、罪數評價有檢討空間，將原判決有罪部分予以撤銷，改依共同犯意圖營利未經他人同意無故散布性影像罪，判處5年6月，仍可上訴。