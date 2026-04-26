快訊

高雄行人雨天撐傘滑手機無視紅燈悠哉過馬路 網批：吃了無敵星星

新手必看！作家曝「小呆瓜理財法」 台積電、0050靠這招獲利破兩成

本月第3次！台鐵區間車廂積水 廁所打開「驚見裸男洗澡」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中工程師寫「自動跟車」程式 散布未成年性影像賺9萬 二審判5年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市趙姓男子在023年間在通訊軟體Telegram群組中，利用自行研發的機器人程式，販售未成年性影像，至少有50人購買，不法獲利逾9萬5000元，一審依兒童及少年性剝削防制條例等多項罪名，判7年6月，二審近日審結，認認事用法及罪數評價有檢討空間，改判5年6月，可上訴。

判決指出，趙姓男子在2023年5月至6月初期間，透過通訊軟體Telegram的「羊傳媒」群組，推廣其自行研發的「自動跟車」程式，他將該機器人程式植入群組，大量蒐集成年及少年的性影像，並向第三方支付平台綠界科技申請名為「跟到起飛」的代收服務。

趙男結識綽號「阿偉」及「潘〇〇」的男子，由「阿偉」出資、「潘〇〇」出面承租台中市一處大樓架設電腦機房，共同透過該程式轉傳性影像，供多達近50名買家付費觀覽，不法所得逾9萬5000元。

警方在2023年8月前往機房、趙男居所搜索，當場查扣包含筆記型電腦、外接式硬碟、多支手機、監視器系統及現金7萬2510元等大批證物。

檢方認定，趙男涉犯兒童及少年性剝削防制條例，意圖營利以他法供人觀覽少年性影像罪，以及刑法之意圖營利未經他人同意無故散布性影像罪，依法提起公訴。

台中地院審酌，趙男大量在網路上散布少年性影像，嚴重違背維護兒少身心發展之普世價值，但審酌其坦承犯行，最終判處應執行有期徒刑7年6月。至於部分被訴於機房架設「台版N號房」網站販售影像部分，則因證據不足獲判無罪。

全案經上訴後，二審審認，原審關於有罪部分的認事用法、罪數評價有檢討空間，將原判決有罪部分予以撤銷，改依共同犯意圖營利未經他人同意無故散布性影像罪，判處5年6月，仍可上訴。

台中市趙姓男子涉在網路群組內設置跟車程式，散布未成年性影像，台中高分院判5年6月。示意圖／本報資料照片
台中市趙姓男子涉在網路群組內設置跟車程式，散布未成年性影像，台中高分院判5年6月。示意圖／本報資料照片

手機 刑法 機器人

延伸閱讀

台中補教師私訊「玩大人遊戲」 脅迫小兄妹環抱拍裸照...重判11年

「希望受法律處分」男網友被假冒身分上傳性影像 22歲男遭判刑1年4月

東北角某浮潛店男更衣室偷拍隔壁女淋浴 上訴改判2月罰金得6萬

大學生玩手遊誘13歲少女互換裸照 害罹鬱症判刑2年

相關新聞

台中男夥人教訓胞弟當街毆打擄人上車 市民全錄下下場曝光

台中市黃姓男子在去年1月間因與同母異父之弟弟發生口角，涉嫌夥同多名友人前往北區中清路一間酒店包廂，強行將弟弟拖出至大馬路上痛毆，經民眾報警後，警方循線查獲。一審認定黃男觸犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判刑7月，全案上訴二審後，近日駁回上訴，維持原判。

寄生哥哥被趕出門竟報復 惡弟大鬧兄宅潑酒洗劫財物下場曝

新竹鄭男因不滿胞兄要求搬離借住處，竟夥同妻子曾女毀損胞兄與嫂嫂的房門後，大肆搜刮名錶、皮包及2萬元現金，新竹地院審理後，依共同犯竊盜罪判處鄭男有期徒刑3月。

不甩環保局停工禁令 新北混凝土廠負責人、廠長判拘役加罰80萬

位於新北市蘆洲區的上泉混凝土，2023年8月間因未經固定污染源設置操作許及廢水貯留許可從事混凝土拌合及擅自貯留製程廢水，卻不甩新北市環保局裁處立即停工的禁令持續操作，新北地方法院依違反水污染防治法、空氣污染防制法不遵行停工命令罪，判處陳姓負責人及李姓廠長各拘役35及30日，得易科罰金，另對公司科以80萬元罰金。

台中工程師寫「自動跟車」程式 散布未成年性影像賺9萬 二審判5年6月

台中市趙姓男子在023年間在通訊軟體Telegram群組中，利用自行研發的機器人程式，販售未成年性影像，至少有50人購買，不法獲利逾9萬5000元，一審依兒童及少年性剝削防制條例等多項罪名，判7年6月，二審近日審結，認認事用法及罪數評價有檢討空間，改判5年6月，可上訴。

他拿大聲公討債被移送社維法 法院裁定不罰...難認構成滋擾公共場所

林姓男子持大聲公到台南市一間銀樓前方播放錄音檔，向欠錢的陳姓女子討債，被警方依違反社會秩序維護法移送；他喊冤表示只是想討回債務，法院指出，全案僅有一名女子報案，是否構成滋擾公共場所非依主觀感覺決定，林的行為難認已造成影響，裁定不罰。得抗告。

有酒駕前科開車未裝酒精鎖罰9萬 他辯就醫情況特殊 法官：可搭計程車

沈姓男子開車違規轉彎收到罰單，警方事後查出沈男因酒駕被吊銷駕照後重新考照，當天開的車未安裝「酒精鎖」，讓他又收到9萬元罰單。沈提出當天就醫狀況特殊等理由，訴請撤銷第2張罰單。法官指出，沈就醫後可搭計程車或公車回家，狀況並不緊急，駁回告訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。