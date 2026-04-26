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他改裝夾娃娃機、保證取物超過990元 檢認定屬電子遊戲機 起訴涉犯2罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

邵姓男子經營選物販賣機（夾娃娃機），因涉嫌改裝機台，且有包證取物金額超過法定的990元，或提供刮刮樂抽獎，檢方認定夾娃娃機屬「電子遊戲機」。檢方查出邵男並無電子遊戲場業營證，依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博罪嫌起訴。

基隆地檢署起訴指出，未領有電子遊戲場業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業。選物販賣機檯若加裝障礙物、修改遊戲流程，致使提供商品內容不明確，或保證取物金額超過990元，或提供刮刮樂抽獎兌獎，即非屬同一類型選物販賣機，應受電子遊戲場業管理條例規範。

基隆市政府產業發展處去年1月和3月，兩度查獲邵男經營的夾娃娃機台，有抓爪改裝磁吸裝置、置物檯面設置彈床、物品掉落口改裝或加裝障礙物、加裝骰子台、修改每局投幣幣值、抓物品以獲得刮刮樂抽獎、保證取物上限金額超過990元的情形。

警方也在去年10月查獲邵男的夾娃娃機台，有加裝障礙物、隔板、彈跳、磁吸等影響取物可能性裝置，並加裝骰子台、原盤、輪盤，以及抓物品獲得刮刮樂抽獎機會、保證取物上限超過990元情形，查扣22台改裝機台。

檢方指出，選物販賣機是否屬於電子遊戲機，審核標準並非僅取決於機台是否具有「保證取物功能電子設定」，而是要具體綜合考量經營者實際使用情形。當業者形同不當變更核准經營方式，使電子機台喪失選物販賣機核心特性時，應認屬電子遊戲機。

檢方依邵男使用行為，認定他的選物販賣機為電子遊戲機，且讓消費者以未知、不確定事實決定勝負、爭取財物輸贏，具有射倖性、投機性，也屬賭博行為。

檢方起訴邵男違反電子遊戲場業管理條例第15條，未領有電子遊戲場業營業級別證而經營電子遊戲場業，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以上，250萬元以下罰金。邵男另涉犯刑法在公眾得出入之場所賭博財物罪嫌，依法可處5萬元以下罰金，邵男行為觸犯2罪名，為想像競合犯，請法院從重以非法經營電子遊戲場業罪論罪斷，並宣告沒入扣押的機台。

邵男涉嫌改裝夾娃娃機營業，並提供刮刮樂抽獎，檢方偵查後，依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博罪嫌起訴。聯合報資料照
邵男涉嫌改裝夾娃娃機營業，並提供刮刮樂抽獎，檢方偵查後，依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博罪嫌起訴。聯合報資料照

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