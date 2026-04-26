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他拿大聲公討債被移送社維法 法院裁定不罰...難認構成滋擾公共場所

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

林姓男子持大聲公到台南市一間銀樓前方播放錄音檔，向欠錢的陳姓女子討債，被警方依違反社會秩序維護法移送；他喊冤表示只是想討回債務，法院指出，全案僅有一名女子報案，是否構成滋擾公共場所非依主觀感覺決定，林的行為難認已造成影響，裁定不罰。得抗告。

裁定書指出，台南市警永康分局移送林姓男子，去年11月10日下午5時許，前往永康區一間銀樓前方，以大聲公持續播放「某某銀樓陳姓女兒，欠錢不還，惡意騙錢，還我辛苦錢，趕快出來還錢」的討債錄音，涉嫌藉端滋擾公共場所，違反社會秩序維護法第68條第2款。

台南地院新市簡易庭指出，警方移送法條為「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰」，旨在禁止無賴之徒藉端滋擾，以維公共安寧；然所謂滋擾，應指該事端踰越一般社會大眾觀念中所容許合理範圍。

法院表示，林姓男子承認有持大聲公播放討債錄音，但此舉目的只是要向陳姓女子催討債務，並不是要滋擾場所、妨害公共秩序或擾亂社會安寧；本案僅有一名蔡姓女子證稱林的行為及大聲公音量，對她造成心理壓力，感到不快，林播放錄音檔時間約持續5、6分鐘。

法院認定，依林的行為方式及強度，是否已對公共場所安寧秩序造成影響，並非無疑，且擾及場所安寧秩序並非依滋擾對象個人主觀感受決定；林與假藉事端以遂妨害安寧，擾及場所安寧秩序致難以維持或難以回復行為，仍有分別。

法院審酌，移送機關僅提出林與蔡姓女子的警詢供述、3張照片、永康派出所受理案件證明單等，並未提出其他證據提供法院調查，難認林姓男子該當社會秩序維護法第68條第2款所指違序行為，裁定不罰。

林姓男子持大聲公到台南市一間銀樓前方播放錄音檔，向欠錢的陳姓女子討債，被警方依違反社會秩序維護法移送，法院裁定不罰。本報資料照片
林姓男子持大聲公到台南市一間銀樓前方播放錄音檔，向欠錢的陳姓女子討債，被警方依違反社會秩序維護法移送，法院裁定不罰。本報資料照片

債務 台南 討債

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