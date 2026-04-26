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有酒駕前科開車未裝酒精鎖罰9萬 他辯就醫情況特殊 法官：可搭計程車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

沈姓男子開車違規轉彎收到罰單，警方事後查出沈男因酒駕被吊銷駕照後重新考照，當天開的車未安裝「酒精鎖」，讓他又收到9萬元罰單。沈提出當天就醫狀況特殊等理由，訴請撤銷第2張罰單。法官指出，沈就醫後可搭計程車或公車回家，狀況並不緊急，駁回告訴。

判決指出，沈男曾因酒駕被罰款及吊扣駕照，吊扣期滿且依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療後，在2024年3月13日重新考取小型車駕駛執照。依道路交通管理處罰條例，自核發駕照日起1年內，僅能駕駛配備點火自動鎖定裝置（酒精鎖） 的管制汽車。

沈男2024年10月22日下午5時許，駕駛未配備酒精鎖的自用小客貨車，行經基隆市麥金路與安樂路2段交岔路口時，警員目睹他違規轉彎，當場攔停製單舉發。警方後來接獲監理單位通知，得知沈男駕駛的汽車並未配備酒精鎖，同年11月8日另行製單舉發，監理單位處罰沈男9萬元。

沈男不服處分，提起行政訴訟，表示他因發生意外，導致右側脛骨穹窿骨折等嚴重傷害，被告發當天因傷處莫名疼痛難耐，妻子開車載他就醫後即趕去公司上班。醫師診治完畢後，他才自行開車回家。

沈男坦承當天因為下雨天色陰暗，才未注意路口禁止迴轉。他有向警員據實告知，當天因病痛就醫，才不得不駕駛未設酒精鎖車輛。警員聽過後僅舉發違規迴轉罰單，就讓他離開現場。警方事後在未向他口頭說明，更未在事發現場的情況下逕行舉發，明顯不符道交條例規定。

沈男說，他在無奈之下駕車，卻收到不依規定駕駛無酒精鎖汽車，實屬過重，應從輕認定。此外他也未因此獲取利益，且因受意外傷害迄今仍在休養，全無工作所得。

沈男表示，他最後一次酒駕時間是2015年3月23日，當時尚未實施酒精鎖規定，新制是否適用他先前所犯酒駕進行處罰有疑慮，他在案發後10年內都安分守己，未再酒駕，何以考照時需遵守新制規定，聲明撤銷原處分。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官指出，依照現行法規，沈男明顯違規，且主觀上有故意，具可非難及可歸責性，裁罰並無違誤。至於沈男主張警員未當場舉發，程序不合法，依道交條例裁處細則規定，警察機關本於職權查證，確認駕駛人違章行為後舉發，監理單位據此作成交通裁決無須撤銷。

法官也找來舉發沈男違規的陳姓警員作證，陳稱因該項違規較為罕見，需回去研究法條，並與同事研究再舉發，所以未當場舉發違規。法官認為，警員事後經監理單位通知，本於職權查證確認無誤後舉發，仍符合裁處細則規定，沈稱舉發不合法不可採信。

沈男主張因病痛就醫，開車情非得已，請求減輕處罰。法官認為，沈男自承當天由妻子先載他到醫院，然後趕去上班。沈男就診完畢，可搭乘計程車或乘坐其它大眾交通工具回家，再由妻子或其它家人把車開回家即可，並無緊急危難情狀存在，主張減輕或免除處罰也不可採，駁回告訴，全案可上訴。

沈男因酒駕被吊銷駕照後重新考照，卻未駕駛安裝「酒精鎖」的汽車被罰9萬元罰單。沈指當天就醫狀況特殊訴請撤銷。法官指出，沈就醫後可搭計程車或公車回家，狀況並不緊急，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap
沈男因酒駕被吊銷駕照後重新考照，卻未駕駛安裝「酒精鎖」的汽車被罰9萬元罰單。沈指當天就醫狀況特殊訴請撤銷。法官指出，沈就醫後可搭計程車或公車回家，狀況並不緊急，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap

計程車 酒駕 罰單

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