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台中男夥人教訓胞弟當街毆打擄人上車 市民全錄下下場曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在去年1月間因與同母異父之弟弟發生口角，涉嫌夥同多名友人前往北區中清路一間酒店包廂，強行將弟弟拖出至大馬路上痛毆，經民眾報警後，警方循線查獲。一審認定黃男觸犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判刑7月，全案上訴二審後，近日駁回上訴，維持原判。

判決指出，黃姓男子（39歲）與余姓男子（33歲）是同母異父的兄弟，雙方因故發生爭執。黃男2025年1月8日凌晨1時許，邀集友人劉男、陳男及多名身分不詳男子，前往台中市北區中清路某大樓5樓酒店包廂尋找余男。

黃男等人明知大樓電梯、大廳及騎樓屬公眾得出入之場所，仍強行將余男架住，從5樓包廂一路拖拉至1樓道路旁，企圖將其強押上接應的轎車。

余男奮力掙脫不從而摔倒在地，黃男等人見狀以徒手、腳踹踢余男，導致余受有顱內出血、急性腎臟損傷等傷勢，黃男等人犯後逃逸，有民眾拍下過程報警，警方出動快打部隊，調閱監視器畫面，循線將黃男等人查緝到案。

台中地院審認，黃男涉犯公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判刑7月，共犯判刑6月，黃男不服認量刑過重，上訴台中高分院。

二審審認，黃男先前曾因傷害案件遭判刑、執行完畢，5年內卻再次故意觸犯本件有期徒刑以上之罪，且前案與此案同屬暴力犯罪，顯見其對刑罰反應力薄弱，一審依刑法累犯規定，加重其刑，適用法條無違誤。

法官審酌，黃男不思理性處理親屬間糾紛，聚眾強行將被害人拖往大馬路並施以暴力，不僅妨害被害人自由，更可能波及途經行人，對附近居民造成恐懼不安，嚴重妨害社會公共秩序。雖考量其犯後坦承犯行且已與被害人達成和解，但其所生損害與犯罪情節非輕。

法官指出，綜合考量黃男的犯罪情節等情狀後，認原審量刑適法，黃男上訴無理由，維持原判，仍可上訴。

台中市黃姓男子去年初夥人毆打、強擄同母異父的余男，市民拍下過程，余最後被打傷在地，黃男等人逃逸後落網。圖／摘自社會事新聞影音
台中市黃姓男子去年初夥人毆打、強擄同母異父的余男，市民拍下過程，余最後被打傷在地，黃男等人逃逸後落網。圖／摘自社會事新聞影音

台中市黃姓男子去年初夥人毆打、強擄同母異父的余男，市民拍下過程，余最後被打傷在地，黃男等人逃逸後落網。圖／摘自社會事新聞影音
台中市黃姓男子去年初夥人毆打、強擄同母異父的余男，市民拍下過程，余最後被打傷在地，黃男等人逃逸後落網。圖／摘自社會事新聞影音

台中市黃姓男子去年初夥人毆打、強擄同母異父的余男，市民拍下過程，余最後被打傷在地，黃男等人逃逸後落網。圖／摘自社會事新聞影音
台中市黃姓男子去年初夥人毆打、強擄同母異父的余男，市民拍下過程，余最後被打傷在地，黃男等人逃逸後落網。圖／摘自社會事新聞影音

酒店 強暴 台中市

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