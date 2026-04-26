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寄生哥哥被趕出門竟報復 惡弟大鬧兄宅潑酒洗劫財物下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹鄭男因不滿胞兄要求搬離借住處，竟夥同妻子曾女毀損胞兄與嫂嫂的房門後，大肆搜刮名錶、皮包及2萬元現金，新竹地院審理後，依共同犯竊盜罪判處鄭男有期徒刑3月。

判決書指出，鄭男與當時的女友曾女（兩人於2024年10月結婚）原共同借住在鄭男胞兄位於新竹市的住處，因胞兄命其兩人搬離，鄭男心生不悅，竟於2024年8月13日上午搬家之際，與曾女聯手展開報復。

鄭男與曾女兩人先敲擊破壞胞兄與嫂嫂房門的門鎖，強行闖入後，更開啟洋酒潑灑在彈簧床墊、空氣清淨機、循環扇、吹風機及行動電源上，甚至刺破多副隱形眼鏡封膜。

除了大搞破壞，鄭男與曾女更洗劫房內財物，包含胞兄所有的SEIKO手錶1支、現金2萬元，以及嫂嫂所有的COACH皮包1個與多本銀行存摺。嫂嫂返家發現房內一片狼藉且財物失竊，隨即報警處理。

法官審理時，鄭男坦承犯行，並供稱偷來的存摺、皮包與手錶都已經丟棄，2萬元現金則已花用殆盡。

法官認為，鄭男僅因不滿搬遷要求，就毀損並行竊親屬財物，欠缺尊重他人財產權的觀念，且其過去已有竊盜前科，素行非佳，最終依共同犯竊盜罪判處鄭男有期徒刑3月，得易科罰金9萬，並追徵未扣案的名錶、皮包及現金2萬元。

新竹鄭男因不滿胞兄要求搬離借住處，竟夥同妻子曾女毀損胞兄與嫂嫂的房門後，大肆搜刮名錶、皮包及2萬元現金，新竹地院審理後，依共同犯竊盜罪判處鄭男有期徒刑3月。示意圖／報系資料照
新竹鄭男因不滿胞兄要求搬離借住處，竟夥同妻子曾女毀損胞兄與嫂嫂的房門後，大肆搜刮名錶、皮包及2萬元現金，新竹地院審理後，依共同犯竊盜罪判處鄭男有期徒刑3月。示意圖／報系資料照

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