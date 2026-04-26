樓上狗吠擾鄰 男用App測分貝無效力 提告求償不成

蔡姓男子家住高雄市三民區某大樓四樓，他指控五樓余姓女住戶飼養的德國牧羊犬晝夜狂吠，他飽受精神折磨，不僅花費十三萬餘元進行隔音工程，更怒告求償百萬元。高雄地方法院認為蔡以手機App測得的分貝值不具法律效力，且舉證不足以證明犬吠聲超過一般人所能容忍的噪音，判敗訴。

蔡姓男子主張，自二○二○年余姓婦人與丈夫、三名子女搬入後，經常傳來犬隻吠叫、跑跳及重物墜落聲，嚴重影響睡眠與子女讀書，甚至他在家中也必須配戴降噪耳機。蔡為改善現況，花了十三萬餘元進行隔音工程，因長期不堪其擾，最終被迫遷離，外地租屋居住。

蔡向法院提排除侵害訴訟，要求余婦等人必須在五樓房屋施作乾式包框加裝隔音窗等工程，並連帶賠償精神慰撫金一百二十萬元、施工費用十三萬餘元，合計求償一百三十三萬餘元。

余婦在法庭上喊冤，稱大樓屋齡已逾卅年，建築隔音效果本就不佳，且家中有三名未成年子女，生活聲響實難完全避免。她駁稱蔡對音量過度敏感，常因細微聲響便敲擊天花板報復，或對著逃生梯大罵。針對犬隻問題，余婦強調已配合購買嘴套，且管委會與警方多次到場現勘，皆未發現持續吠叫的情況。

因大樓內還有多隻大型犬及多位飼養犬隻住戶，大樓外也有野狗時常吠叫，余婦認為蔡的指控並非事實。

高雄地院認為，蔡姓男子雖提交上百段錄影及手機App測得最高一百零七分貝的截圖，但噪音管制標準規定，音量量測須使用符合國際電工協會標準的專業噪音計，且感應器高度需維持在一點二至一點五公尺之間，蔡自行以手機量測，程序與儀器均不符規定，數值難以作為證據。

法官進一步查驗影片，發現多數檔案於室外、陽台或樓梯間拍攝，並非在蔡的屋內，難以證明噪音達到超過一般人忍受範圍的程度，且警方於二○二○年至二○二三年間多次接獲報案，紀錄多顯示「未發現狗叫」，且余婦未曾受到環保局處分，法官認定蔡舉證不足，五樓住戶不必賠償。本案可上訴。