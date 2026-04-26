聽新聞
0:00 / 0:00

樓上狗吠擾鄰 男用App測分貝無效力 提告求償不成

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

蔡姓男子家住高雄市三民區某大樓四樓，他指控五樓余姓女住戶飼養的德國牧羊犬晝夜狂吠，他飽受精神折磨，不僅花費十三萬餘元進行隔音工程，更怒告求償百萬元。高雄地方法院認為蔡以手機App測得的分貝值不具法律效力，且舉證不足以證明犬吠聲超過一般人所能容忍的噪音，判敗訴。

蔡姓男子主張，自二○二○年余姓婦人與丈夫、三名子女搬入後，經常傳來犬隻吠叫、跑跳及重物墜落聲，嚴重影響睡眠與子女讀書，甚至他在家中也必須配戴降噪耳機。蔡為改善現況，花了十三萬餘元進行隔音工程，因長期不堪其擾，最終被迫遷離，外地租屋居住。

蔡向法院提排除侵害訴訟，要求余婦等人必須在五樓房屋施作乾式包框加裝隔音窗等工程，並連帶賠償精神慰撫金一百二十萬元、施工費用十三萬餘元，合計求償一百三十三萬餘元。

余婦在法庭上喊冤，稱大樓屋齡已逾卅年，建築隔音效果本就不佳，且家中有三名未成年子女，生活聲響實難完全避免。她駁稱蔡對音量過度敏感，常因細微聲響便敲擊天花板報復，或對著逃生梯大罵。針對犬隻問題，余婦強調已配合購買嘴套，且管委會與警方多次到場現勘，皆未發現持續吠叫的情況。

因大樓內還有多隻大型犬及多位飼養犬隻住戶，大樓外也有野狗時常吠叫，余婦認為蔡的指控並非事實。

高雄地院認為，蔡姓男子雖提交上百段錄影及手機App測得最高一百零七分貝的截圖，但噪音管制標準規定，音量量測須使用符合國際電工協會標準的專業噪音計，且感應器高度需維持在一點二至一點五公尺之間，蔡自行以手機量測，程序與儀器均不符規定，數值難以作為證據。

法官進一步查驗影片，發現多數檔案於室外、陽台或樓梯間拍攝，並非在蔡的屋內，難以證明噪音達到超過一般人忍受範圍的程度，且警方於二○二○年至二○二三年間多次接獲報案，紀錄多顯示「未發現狗叫」，且余婦未曾受到環保局處分，法官認定蔡舉證不足，五樓住戶不必賠償。本案可上訴。

德國 高雄

延伸閱讀

宿舍共用盥洗室淪偷拍現場 男警連2天偷拍女警洗澡判賠60萬

東北角某浮潛店男更衣室偷拍隔壁女淋浴 上訴改判2月罰金得6萬

女高中生被當街摀嘴、強拉草叢 嫌犯稱非臨時起意…法院裁定羈押

嘉義黑心繁殖場63犬疑遭殘忍割聲帶 場主辯稱不知情送辦

相關新聞

環保局、律師提醒 噪音蒐證方式錯誤 提告難成立

公寓大廈的噪音糾紛屢見不鮮，實務上住戶若想上法院討公道，卻常常面臨敗訴的窘境，法界人士直言，民眾提告敗訴的最大致命傷，往往在於「蒐證方式錯誤」。噪音在法律上主要分為「持續性」與「不定期」兩種，各自的舉證門檻大不相同，若只憑個人主觀感受或拿手機測量分貝，在法庭上幾乎毫無用武之地。

樓上狗吠擾鄰 男用App測分貝無效力 提告求償不成

蔡姓男子家住高雄市三民區某大樓四樓，他指控五樓余姓女住戶飼養的德國牧羊犬晝夜狂吠，他飽受精神折磨，不僅花費十三萬餘元進行隔音工程，更怒告求償百萬元。高雄地方法院認為蔡以手機App測得的分貝值不具法律效力，且舉證不足以證明犬吠聲超過一般人所能容忍的噪音，判敗訴。

涉挪用辭修高中公款 監察院前院長陳履安妻兒被起訴

新北市私立辭修高中創辦人、監察院前院長陳履安妻子陳曹倩、三子陳宇慷，利用接任董事長及董事等職務之便，藉設立辭修台北辦事處名義租屋請款，涉挪用公款，不法所得四○七萬餘元。新北地檢署斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫、中飽私囊，日前依背信、違反商業會計等罪起訴，分別對陳曹倩、陳宇慷求刑一年、二年。

檢舉函指控同僚「抄襲慣犯」 大學教授應賠20萬還得寄判決澄清

林姓大學教授遭他校吳姓教授向國科會檢舉，涉違反學術倫理有抄襲情事，還指摘他抄襲慣犯卻年年獲得鉅額補助、詐取公款挪用他途等，經國科會等調查並無此事，向吳求償百萬元，法官認吳的指摘已逸脫對報告公正評論，認他應給付林20萬元外，應寄送此判決至國科會等單位。

工安意外奪命…女工沒綁安全帶修屋頂摔死 雇主遭判賠家屬447萬

高雄市一名李姓女工前年5月間進行透天厝屋頂施工作業時，因雇主未依法提供防墜設備，不幸從7.8公尺高處墜落身亡，死者家屬憤而提告求償，法官認定張姓雇主沒有提供保護措施，有明確過失，因此判決張男須賠償死者丈夫、子女及母親共447萬餘元。

影／苗栗竹南民宅遭慣竊闖入 監視畫面禿頭特徵警方一眼認出迅速破案

苗栗縣40歲黃姓男子昨天凌晨涉嫌闖入竹南鎮一戶民宅行竊，被害人將監視畫面PO上社群平台，稱家中遭陌生中年男子闖入行竊，貼文發布後引發網友討論。竹南警分局網路巡邏發現並受理被害人報案，根據闖入者「禿頭」的特徵，警方迅速鎖定黃姓慣竊，案發後18小時內將他查緝到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。