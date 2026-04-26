環保局、律師提醒 噪音蒐證方式錯誤 提告難成立

公寓大廈的噪音糾紛屢見不鮮，實務上住戶若想上法院討公道，卻常常面臨敗訴的窘境，法界人士直言，民眾提告敗訴的最大致命傷，往往在於「蒐證方式錯誤」。噪音在法律上主要分為「持續性」與「不定期」兩種，各自的舉證門檻大不相同，若只憑個人主觀感受或拿手機測量分貝，在法庭上幾乎毫無用武之地。

一般而言，噪音危害可分為兩大類，第一種是持續且固定性的噪音，例如樓下酒吧的重低音震動、隔壁自助洗衣店的馬達運轉聲，或是大樓營業餐廳的排風設備轟隆聲，這類噪音因為發聲源固定、時間規律，受害住戶較容易蒐證。

高雄市環保局建議，民眾若遇此類狀況，可通報環保局，環保局人員會同陳情人於指定地點，使用國家標準檢驗合格的噪音計量測。

第二種則是不定期、突發性的噪音，例如樓上小孩跑跳、半夜拉扯家具、重物落地，或是寵物無預警狂吠。

立業法律事務所律師吳昀臻提醒，以手機App測得的分貝數證明力薄弱，環保局依據行政法規對於噪音的認定嚴格，但只要能證明噪音的持續性確實達到非常人能忍受的程度，就能向法院主張禁止對方持續製造噪音、請求精神慰撫金。

吳昀臻建議若遇此狀況，應掌握三大實務重點，第一是建立「噪音日誌」系統化紀錄，詳實記錄日期、時間、時長、噪音類型，錄音錄影時應在自家室內拍攝，並同時拍下時鐘證明噪音確實侵入屋內且具持續性。

第二個要領是善用證人做為證據，報警或請管委會勸導目的不在於開單，而是為了留下報案紀錄及投訴紀錄，未來也可能做為證人，出庭證明所見所聞；第三則是留下身心科就診紀錄，若有病歷，更能具體證明身心受損的程度，影響賠償金額。