聽新聞
0:00 / 0:00

涉挪用辭修高中公款 監察院前院長陳履安妻兒被起訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市私立辭修高中創辦人、監察院前院長陳履安妻子陳曹倩、三子陳宇慷，利用接任董事長及董事等職務之便，藉設立辭修台北辦事處名義租屋請款，涉挪用公款，不法所得四○七萬餘元。新北地檢署斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫、中飽私囊，日前依背信、違反商業會計等罪起訴，分別對陳曹倩、陳宇慷求刑一年、二年。

陳曹倩設立中國女紅坊公司，中國女紅坊二○一四年要租辦公室，卻假稱辭修高中要向以陳宇慷擔任負責人的雷客公司在台北市租屋，作為台北辦事處使用，向學校請款廿四萬元；二○一六年起，兩人聯手學校董事衛晉平，由衛負責的弘翎國際公司名義與學校簽約，請款一百九十八萬餘元，所得款項部分挪為中國女紅坊使用及三人私用。

檢調並查出，三人把中國女紅坊營運有關花圃整理、清潔等支出，假辭修高中台北辦事處有支付日常雜支需求，向學校請款十七萬餘元；又以學校福利社有違法疑慮，要會計室不得再收福利金，改由衛當面向福利社負責人收取福利金支票，挪用一百六十七萬餘元，三人聯手侵吞四○七萬餘元。

全案共起訴七人，除陳曹倩母子外，衛晉平遭求刑三年。

監察院 妻子

延伸閱讀

銀行經理被買通！「免留影開戶」成詐團金庫 調查局瓦解36億洗錢鏈

內鬼護航 台中商銀爆詐團洗錢36億

前分局長涉長期收賄 監院糾正高公局機制失靈

影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

相關新聞

環保局、律師提醒 噪音蒐證方式錯誤 提告難成立

公寓大廈的噪音糾紛屢見不鮮，實務上住戶若想上法院討公道，卻常常面臨敗訴的窘境，法界人士直言，民眾提告敗訴的最大致命傷，往往在於「蒐證方式錯誤」。噪音在法律上主要分為「持續性」與「不定期」兩種，各自的舉證門檻大不相同，若只憑個人主觀感受或拿手機測量分貝，在法庭上幾乎毫無用武之地。

樓上狗吠擾鄰 男用App測分貝無效力 提告求償不成

蔡姓男子家住高雄市三民區某大樓四樓，他指控五樓余姓女住戶飼養的德國牧羊犬晝夜狂吠，他飽受精神折磨，不僅花費十三萬餘元進行隔音工程，更怒告求償百萬元。高雄地方法院認為蔡以手機App測得的分貝值不具法律效力，且舉證不足以證明犬吠聲超過一般人所能容忍的噪音，判敗訴。

涉挪用辭修高中公款 監察院前院長陳履安妻兒被起訴

新北市私立辭修高中創辦人、監察院前院長陳履安妻子陳曹倩、三子陳宇慷，利用接任董事長及董事等職務之便，藉設立辭修台北辦事處名義租屋請款，涉挪用公款，不法所得四○七萬餘元。新北地檢署斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫、中飽私囊，日前依背信、違反商業會計等罪起訴，分別對陳曹倩、陳宇慷求刑一年、二年。

檢舉函指控同僚「抄襲慣犯」 大學教授應賠20萬還得寄判決澄清

林姓大學教授遭他校吳姓教授向國科會檢舉，涉違反學術倫理有抄襲情事，還指摘他抄襲慣犯卻年年獲得鉅額補助、詐取公款挪用他途等，經國科會等調查並無此事，向吳求償百萬元，法官認吳的指摘已逸脫對報告公正評論，認他應給付林20萬元外，應寄送此判決至國科會等單位。

工安意外奪命…女工沒綁安全帶修屋頂摔死 雇主遭判賠家屬447萬

高雄市一名李姓女工前年5月間進行透天厝屋頂施工作業時，因雇主未依法提供防墜設備，不幸從7.8公尺高處墜落身亡，死者家屬憤而提告求償，法官認定張姓雇主沒有提供保護措施，有明確過失，因此判決張男須賠償死者丈夫、子女及母親共447萬餘元。

影／苗栗竹南民宅遭慣竊闖入 監視畫面禿頭特徵警方一眼認出迅速破案

苗栗縣40歲黃姓男子昨天凌晨涉嫌闖入竹南鎮一戶民宅行竊，被害人將監視畫面PO上社群平台，稱家中遭陌生中年男子闖入行竊，貼文發布後引發網友討論。竹南警分局網路巡邏發現並受理被害人報案，根據闖入者「禿頭」的特徵，警方迅速鎖定黃姓慣竊，案發後18小時內將他查緝到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。