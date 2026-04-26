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涉挪用辭修高中公款 監察院前院長陳履安妻兒被起訴
新北市私立辭修高中創辦人、監察院前院長陳履安妻子陳曹倩、三子陳宇慷，利用接任董事長及董事等職務之便，藉設立辭修台北辦事處名義租屋請款，涉挪用公款，不法所得四○七萬餘元。新北地檢署斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫、中飽私囊，日前依背信、違反商業會計等罪起訴，分別對陳曹倩、陳宇慷求刑一年、二年。
陳曹倩設立中國女紅坊公司，中國女紅坊二○一四年要租辦公室，卻假稱辭修高中要向以陳宇慷擔任負責人的雷客公司在台北市租屋，作為台北辦事處使用，向學校請款廿四萬元；二○一六年起，兩人聯手學校董事衛晉平，由衛負責的弘翎國際公司名義與學校簽約，請款一百九十八萬餘元，所得款項部分挪為中國女紅坊使用及三人私用。
檢調並查出，三人把中國女紅坊營運有關花圃整理、清潔等支出，假辭修高中台北辦事處有支付日常雜支需求，向學校請款十七萬餘元；又以學校福利社有違法疑慮，要會計室不得再收福利金，改由衛當面向福利社負責人收取福利金支票，挪用一百六十七萬餘元，三人聯手侵吞四○七萬餘元。
全案共起訴七人，除陳曹倩母子外，衛晉平遭求刑三年。
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