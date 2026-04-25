影／苗栗竹南民宅遭慣竊闖入 監視畫面禿頭特徵警方一眼認出迅速破案

苗栗縣40歲黃姓男子昨天凌晨涉嫌闖入竹南鎮一戶民宅行竊，被害人將監視畫面PO上社群平台，稱家中遭陌生中年男子闖入行竊，貼文發布後引發網友討論。竹南警分局網路巡邏發現並受理被害人報案，根據闖入者「禿頭」的特徵，警方迅速鎖定黃姓慣竊，案發後18小時內將他查緝到案。

被害人昨天向警方報案並提供監視器影像，案發時屋主在家中查覺有異，竊嫌聽見聲響迅速逃離，屋主查看後，發現家中的手機不見蹤影，警方比對分析監視影像，迅速鎖定黃姓慣竊涉案，經向苗栗地檢署聲請拘票獲准，案發後不到18小時就將他查緝到案。

黃姓犯嫌在今年2月後曾犯下多起竊盜案，且有連續、反覆實施竊盜的行為，警方檢具相關事證，警詢後依侵入住宅及加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以確保社會安全。

竹南警分局提醒，民眾應加強住家門戶安全，妥善檢查門窗是否上鎖，可裝設監視設備提升防護能力；如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，切勿自行冒險應對，以確保自身安全。

40歲黃姓男子昨天凌晨涉嫌闖入竹南鎮一戶民宅行竊，警方迅速鎖定黃姓慣竊，案發後18小時內將他查緝到案。圖／警方提供