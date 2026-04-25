屏東高樹鳳梨盛產宵小覬覦 警「護果專案」首日逮2竊嫌

現正值鳳梨盛產期，拍賣價來到每公斤40元以上。屏東里港警分局23日起啟動「護果專案」，結合警、民力並出動無人機巡查，首日即逮獲2名竊嫌偷採130顆鳳梨，市價約4100元，竊嫌還是農主的鄰居，訊後依竊盜罪函送法辦。

屏東縣是全國鳳梨種植面積最大、產量最多的縣市，其中高樹鄉為主要產區，栽種的台農17號金鑽鳳梨4月中旬起進入採收旺季，今年拍賣價來到每公斤40元以上，好價錢也已起宵小覬覦。

過去鳳梨採收旺季曾發生多起盜竊案，里港警分局23日起實施「護果專案」，集結警力12名、民力4名、警車5輛及無人機，針對重點鳳梨園及工寮加強巡邏、守望。勤教時高樹鄉長梁正翰、縣府秘書鄭琮翰也到場，肯定警方主動護果措施。

專案首日即破獲鳳梨竊案，泰山派出所23日獲報有人竊取鳳梨，警方到場時嫌犯已離去。據了解，嫌犯竊取鳳梨時被農主發現後逃逸，並將一袋鳳梨丟棄。警方後來逮捕邱嫌及楊嫌，2人分別於15日、23日竊取該處鳳梨園鳳梨130顆，市價約4100元。竊嫌還是農主的鄰居，2嫌訊後依竊盜案函送法辦。

里港警分局長邱逸樵24日也前往遭竊的農主家中關心，護果專案預計執行到5月底，並視執行情形及成效滾動檢討。後續也會針對轄內高經濟農產品盛產期進行護農勤務，讓農民安心。

屏東里港警分局23日起啟動「護果專案」，結合警、民力並出動無人機巡查。圖／警方提供

屏東里港警分局23日起啟動「護果專案」，結合警、民力並出動無人機巡查。圖／警方提供