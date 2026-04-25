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樓上牧羊犬狂吠擾鄰？ 男怒砸13萬做隔音並求償百萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市三民區某大樓爆發住戶噪音糾紛，住在4樓的住戶控訴樓上5樓住戶飼養的德國牧羊犬不分晝夜狂吠，讓他飽受精神折磨，甚至在家只能戴降噪耳機，氣得提告樓上住戶並求償上百萬元，不過法官審理後認為4樓的樓下住戶用手機app測分貝「無效」，因此判樓下住戶敗訴，樓上養狗住戶免賠。

判決書指出，4樓樓下住戶主張從2020年樓上住戶搬入後，便時常傳來犬隻吠叫聲、跑跳聲及物品掉落聲，嚴重影響其睡眠與小孩讀書，樓下住戶不僅多次向管委會反應、報警，更自掏腰包花費13萬3350元進行房屋隔音及油漆工程。

由於不堪其擾，4樓樓下住戶最終搬離該處在外租屋，並向法院提起訴訟，要求樓上住戶必須在5樓住處施作乾式包框加裝隔音窗等工程，並向樓上住戶求償120萬元精神慰撫金及13萬餘元的施工費用。 

面對指控，樓上住戶在法庭上大聲喊冤，表示該大樓屋齡逾30年，隔音本就不佳，且住家內有3名未成年子女，難免有聲響，樓上住戶的女主人更反控樓下住戶對聲音過度敏感，只要家中有一點聲響或小孩玩具掉落，樓下住戶就會敲擊天花板或朝逃生梯大罵。

針對犬隻問題，樓上住戶表示曾為狗購買嘴套，且管委會與警方多次巡邏或到場，都未發現犬隻有持續吠叫的情形。 

樓下住戶雖在法庭上提出了上百段的錄影檔案，甚至附上以手機分貝App測得最高107分貝的截圖，但高雄地院法官直指，依據噪音管制標準規定，測量噪音必須使用符合國際電工協會標準的噪音計，且在室內測量時，感應器需置於離地面1.2至1.5公尺處，樓下住戶僅用手機App自行測量，儀器及程序皆不符規定，無法判斷正確數值。 

同時法官勘驗影片後發現，許多錄影檔案是在室外、陽台或樓梯間拍攝，並非在樓下住戶的屋內，因此無法證明這些聲音侵入屋內時，已達到侵害居住安寧的重大情節。 

高雄地院法官另調閱了派出所的報案紀錄，發現警方在2020到2023年間多次接獲樓下住戶報案前往現場，但多筆紀錄均顯示「未發現狗叫聲」，且樓上住戶也從未因噪音問題遭到環保局裁罰。 

高雄地院綜合各項事證，認定樓下住戶的舉證不足以證明樓上犬隻吠叫聲已達「不法侵害」的程度，因此駁回樓下住戶的提告及求償。全案仍可上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

住戶 噪音 德國牧羊犬

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