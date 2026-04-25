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屏東鳳梨產季 警啟動專案護果首日查獲2竊嫌

中央社／ 屏東縣25日電

正值鳳梨產季且價格佳，產量全台最多的屏東縣日前啟動護果專案，首日即查獲2名竊嫌，於高樹鄉竊取市價約新台幣4100元鳳梨。警方將運用並結合無人機，全方位加強巡邏。

屏東縣政府警察局里港分局今天發布新聞稿表示，因縣內曾於2021年發生鳳梨園遭竊高達1000顆、損失5萬餘元，分局23日起實施「護果專案」，守護農民心血，首日即接獲民眾報案鳳梨遭竊，並立即查獲楊姓及邱姓等2嫌，竊盜鳳梨約130顆、市價4100元。

里港警分局長邱逸樵表示，守護農民辛苦成果，警方責無旁貸，護果專案預計將執行到5月底，希望能讓農民免於被竊安心收成，警方將落實各項勤務作為，並視執行情形及成效滾動檢討。後續也會針對轄內高經濟農產品盛產期適時調整護農勤務，讓農民安心豐收。

邱逸樵昨天前往關懷遭竊李陳姓果農，提供諮詢建議，並至許姓果農鳳梨園，關心防竊作為；晚間結合擴大臨檢勤務，於高樹鄉公所前廣場舉行戶外勤教，集結警力12名、民力4名、警車5部，針對重點鳳梨園及工寮加強巡邏、守望，結合警力與民力宣示護果決心。

高樹鄉長梁正翰表示，鳳梨是高樹鄉重要且知名的農作物，價格也相當穩定，果農在種植採收過程相當辛苦。肯定警方主動護果措施，里港警也已提醒農民強化監控、照明、聲音、設置閘門、飼養犬隻等防竊設施並提高警覺。後續將加強勤務作為，以區域聯巡、設置臨時巡邏箱增加巡邏班次、結合民力共同巡守，並運用無人機巡視偏僻農路、工寮，以發掘可疑人車，守護農民心血。

里港警分局指出，鳳梨至少要16個月才能收成，是當地農民重要收入來源，但因採摘方便，且鳳梨園多位於偏僻地方，易為宵小所覬覦。里港警分局規劃「護果專案」加強勤務作為、結合民力並運用科技等方式守護農民心血，尤其是無人機運用，結合傳統巡邏方式達到點、線、面全方位防護。

屏東縣是全國鳳梨種植面積最大、產量最多的縣市，產量約占全台3成，其中高樹鄉為最主要產區，栽植品種為台農17號金鑽鳳梨，4月中旬起進入採收旺季。今年品質優良，因降雨較少甜度上升，市場也有好價格，依農產品批發市場交易行情站資訊，4月中下旬均價約在每公斤40元上下。

農民 鳳梨 竊盜 屏東縣

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