不滿未帶孫返家探視 家暴男恫嚇要滅女兒全家還亮刀爆家庭衝突

林姓男子去年8月間不滿女兒及女婿未如期帶孫子探望他，半夜打電話恫嚇「我今天一定會把你們全部都殺掉」，一家人隨即返家，因不滿女婿不讓他管教孫子，竟拿出預藏水果刀，女婿上前奪刀，慌亂間雙方均遭刀劃傷，女兒及女婿怒告父親，法官認林犯預備殺人罪判刑7月。

檢警調查，林因不滿女兒及女婿2人未如期帶孫子探望他，去年8月2日0時30分許，撥打電話給2人，恫稱：「我今天一定會把你們全部都殺掉」、「我說得到做得到，我今天就是要把你們全家滅了，我應該會先去滅阿嬤那邊」、「剩半小時相見，你要報警報好，先叫刑事去你家顧一下」等語，令2人心生畏懼。

隨後，林於同日6時25分許在台南住處，因不滿女婿不讓他教訓孫子，拿出預藏的水果刀，女婿見狀隨即握住他的手欲搶奪水果刀，慌亂之間，林的頭部、左耳、右頸、左胸等多處撕裂傷，王則有多處不規則擦傷、右手指撕裂傷、左上背挫傷等。

女婿至醫院驗傷外，女兒及女婿報警，並向法院申請暫時保護令，且提出電話錄音及對話記錄等怒告父親，經台南地檢署檢察官偵結起訴，另女兒及女婿所涉殺人未遂部分則獲不起訴處分。

林於警詢、偵訊供述及審理程序中自白。法官認為，林所為犯刑法中恐嚇危害安全罪及預備殺人罪，林先為恐嚇危害安全行為，逕行提升犯意為預備殺人，其先前恐嚇危害安全犯行應為後來預備殺人行為所吸收，所以不另論罪。

台南地院審酌，林有多次家庭暴力犯行，經法院判刑及執行紀錄，竟不思悔改，再次犯本件家暴恐嚇及預備殺人犯行，顯見他並無法從中記取教訓，自應嚴懲，兼考量他犯後坦承犯行，態度尚佳，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，認他犯預備殺人罪判刑7月，可上訴。

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