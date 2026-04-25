快訊

柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議！台大醫批：示範如何激怒大批醫護

小吃店老闆剛出獄…「點菜起口角」竟用開山刀砍客人成重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台中小吃店老闆出獄不到1個月…客人口角竟拿剁豬腳開山刀砍到他命危

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子出獄不到1個月，經營小吃店不滿林姓顧客態度差又對他員工咆哮，竟拿平常剁豬腳的開山刀朝林男猛砍、捅他肚子，釀林多處骨折撕裂傷一度插管命危，黃辯稱「只想嚇嚇他」沒要殺人，法院不採信，依殺人未遂罪判他3年2月，可上訴。

檢警調查，黃因妨害秩序、組織等罪被判1年入獄，2025年6月4日才出監後和姊姊在沙鹿區經營小吃店，7月3日中午12點多林姓男子和女友上門吃午餐，因反應點餐問題和黃起口角。

黃竟拿店內1把開山刀朝林的肚子、手部猛砍一陣，釀林右手骨折、肌腱筋膜斷裂，腹部也有撕裂傷，當場血流如注，林送院急救撿回一命。

檢方認為，黃是智識正常成年人，當可預見若持鋒利刀械揮畫腹部，可能導致重要器官受損、大量出血而致死可能，卻仍向林揮刀，顯具有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢方說，黃前因妨害秩序、組織等同樣是暴力犯罪判刑入獄，出監不到1個月又再犯，顯然對刑罰感應力薄弱，建請法院加重其刑。

台中地院審理時，黃矢口否認殺人未遂，辯稱如果真的要殺林男，不會放任他走出小吃店，自己和林第一次見面沒有仇隙，只是不滿他電話中語氣，又對他員工咆哮，所以自己才過去嚇嚇他，沒有要殺他意思。

中院查，黃男持的開山刀長49公分，刀刃36公分，黃也自承刀子從蝦皮購入，平常用於剁豬腳，只有在砍骨頭時用，可見該刀既可剁開豬腳，其鋒利程度有高度致命危險，且林遭砍肚子、手釀骨折、多處撕裂傷，急救開刀一度進加護病房插管，醫院也發病危通知，認定黃有殺人不確定故意。

中院認為，黃男才出監不到1個月，就又故意侵害他人生命，依法應加重其刑，但黃犯後留在現場主動向警方坦承傷人，符合自首應予減刑，斟酌黃至今沒和林和解，依殺人未遂罪判他3年2月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

殺人未遂 台中 豬腳

延伸閱讀

狠男砍殺前老闆「脖子中刀」休克險斃命 台中首件國民法官審殺人未遂

性侵殺害馬國女大生...凶嫌梁育誌三度判死 最高院今判無期定讞

性侵殺害馬國女大生 判無期定讞

影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

相關新聞

台中小吃店老闆出獄不到1個月…客人口角竟拿剁豬腳開山刀砍到他命危

台中黃姓男子出獄不到1個月，經營小吃店不滿林姓顧客態度差又對他員工咆哮，竟拿平常剁豬腳的開山刀朝林男猛砍、捅他肚子，釀林多處骨折撕裂傷一度插管命危，黃辯稱「只想嚇嚇他」沒要殺人，法院不採信，依殺人未遂罪判他3年2月，可上訴。

成功嶺天兵站哨竟「瞬間沈睡」 慘遭三Ｏ二旅旅長親自抓包...下場曝光

龍姓男子在成功嶺營區陸軍三Ｏ二旅擔任上兵期間，因休假徹夜玩線上遊戲，導致隔天回營站哨擔任哨長時精神不濟，竟直接在崗哨旁摺疊桌上盤腿呼呼大睡，結果經三Ｏ二旅「旅長」親自查哨抓包、送辦；法院依陸海空軍刑法因睡眠而廢弛職務罪判他3月，緩刑2年，可上訴。

台東退警涉強制猥褻辯「看手相」 花蓮高分院未採信駁回上訴

台東黎姓男子涉嫌以「看手相」為名對朋友女兒強制猥褻，案經檢警偵辦起訴，一審判處黎男有期徒刑1年4月，黎不服上訴高等法院花蓮分院。花高分院近日審理後，認定原審事實認定、證據取捨及量刑均無不當，判決駁回上訴，維持原判。

海軍彈藥兵營區手機連結賭博網站下注百家樂 緩起訴代價2萬

海軍某中隊廖姓彈藥檢修兵去年服役期間，在營區內涉嫌以手機登入某賭博網站下注百家樂、吃角子老虎機等，基隆憲兵隊查獲後將他送辦。基隆地檢署日前偵結起訴，考量他坦承犯行，給予緩起訴處分，期間1年，但須支付公庫2萬元緩起訴處分金。

黨工遭性騷…民進黨前青年部主任涉吃案霸凌 法官：衝擊性平

時任民進黨青年部主任蔡沐霖被控隱匿性騷擾申訴案，利用職場權勢以「你給人家燒到龜覽趴火」等話怪罪被害女黨工，還調派女黨工職務及要求向涉性騷擾的男黨工道歉，依強制罪嫌起訴，台北地方法院審理，今重判蔡有期徒刑1年2月。可上訴。

徐春鶯反滲透法案開庭 集智負責人認協助上海市委祖統會前副主任來台

陸配徐春鶯涉反滲透法被起訴，新北地院今開庭，徐女友人、集智負責人羅穎坦承，有隱匿孫憲是民革上海市委祖統會前副主任身分，去年10月協助孫以商務考察名義來台，但她強調，孫來台有要求依商務考察日程表走行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。