台中小吃店老闆出獄不到1個月…客人口角竟拿剁豬腳開山刀砍到他命危

台中黃姓男子出獄不到1個月，經營小吃店不滿林姓顧客態度差又對他員工咆哮，竟拿平常剁豬腳的開山刀朝林男猛砍、捅他肚子，釀林多處骨折撕裂傷一度插管命危，黃辯稱「只想嚇嚇他」沒要殺人，法院不採信，依殺人未遂罪判他3年2月，可上訴。

檢警調查，黃因妨害秩序、組織等罪被判1年入獄，2025年6月4日才出監後和姊姊在沙鹿區經營小吃店，7月3日中午12點多林姓男子和女友上門吃午餐，因反應點餐問題和黃起口角。

黃竟拿店內1把開山刀朝林的肚子、手部猛砍一陣，釀林右手骨折、肌腱筋膜斷裂，腹部也有撕裂傷，當場血流如注，林送院急救撿回一命。

檢方認為，黃是智識正常成年人，當可預見若持鋒利刀械揮畫腹部，可能導致重要器官受損、大量出血而致死可能，卻仍向林揮刀，顯具有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢方說，黃前因妨害秩序、組織等同樣是暴力犯罪判刑入獄，出監不到1個月又再犯，顯然對刑罰感應力薄弱，建請法院加重其刑。

台中地院審理時，黃矢口否認殺人未遂，辯稱如果真的要殺林男，不會放任他走出小吃店，自己和林第一次見面沒有仇隙，只是不滿他電話中語氣，又對他員工咆哮，所以自己才過去嚇嚇他，沒有要殺他意思。

中院查，黃男持的開山刀長49公分，刀刃36公分，黃也自承刀子從蝦皮購入，平常用於剁豬腳，只有在砍骨頭時用，可見該刀既可剁開豬腳，其鋒利程度有高度致命危險，且林遭砍肚子、手釀骨折、多處撕裂傷，急救開刀一度進加護病房插管，醫院也發病危通知，認定黃有殺人不確定故意。

中院認為，黃男才出監不到1個月，就又故意侵害他人生命，依法應加重其刑，但黃犯後留在現場主動向警方坦承傷人，符合自首應予減刑，斟酌黃至今沒和林和解，依殺人未遂罪判他3年2月。