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台東退警涉強制猥褻辯「看手相」 花蓮高分院未採信駁回上訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東黎姓男子涉嫌以「看手相」為名對朋友女兒強制猥褻，案經檢警偵辦起訴，一審判處黎男有期徒刑1年4月，黎不服上訴高等法院花蓮分院。花高分院近日審理後，認定原審事實認定、證據取捨及量刑均無不當，判決駁回上訴，維持原判。

判決書指出，黎男為退休警察，案發時被害女子前往其民宿拜訪，雙方於庭院泡茶聊天。過程中，被告先以觸碰腰部等行為構成性騷擾，隨後進一步違反對方意願，強行拉扯其手部並觸碰私密部位，犯意由性騷擾升高為強制猥褻。

被害人當下透過通訊軟體向友人求助，並藉由接聽電話離開現場後報警處理。二審合議庭指出，綜合被害人證述、證人說詞、雙方通訊紀錄以及現場監視器影像等證據，可見案發過程中雙方確有多次拉扯情形，被害人亦出現查看手機、接聽電話及起身迴避等反應，與其指述內容相符，足認被告確有違反意願之強制猥褻行為。

對於被告辯稱僅是「看手相」、接觸身體係基於健康話題，以及主張依現場距離與身形條件難以實施犯行等說法，法院認為，相關辯解與監視器畫面及整體證據不符，難以採信；至於辯護方提出之現場模擬照片，亦與實際案發時被害人遭拉扯傾斜的狀態差異甚大，無法推翻既有認定。

法院指出，被告身為退休警察，理應更清楚法律規範與尊重他人身體界線，卻為滿足一己性慾犯案，對被害人造成身心傷害，且犯後否認犯行、未見悔意。雖其已依民事判決賠償新台幣10萬元及利息，但屬應負之責任，對刑事責任減輕影響有限，原審量處1年4月徒刑並未逾越比例原則，亦無過重情形，認定上訴無理由，予以駁回。

台東黎姓男子對朋友成年女兒強制猥褻，一審判處黎男有期徒刑1年4月，黎不服上訴高等法院花蓮分院。花高分院審理後，認定原審事實認定、證據取捨及量刑均無不當，判決駁回上訴，維持原判。記者尤聰光／攝影
台東黎姓男子對朋友成年女兒強制猥褻，一審判處黎男有期徒刑1年4月，黎不服上訴高等法院花蓮分院。花高分院審理後，認定原審事實認定、證據取捨及量刑均無不當，判決駁回上訴，維持原判。記者尤聰光／攝影

猥褻 性騷擾 被害人 花蓮

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