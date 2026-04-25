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成功嶺天兵站哨竟「瞬間沈睡」 慘遭三Ｏ二旅旅長親自抓包...下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

龍姓男子在成功嶺營區陸軍三Ｏ二旅擔任上兵期間，因休假徹夜玩線上遊戲，導致隔天回營站哨擔任哨長時精神不濟，竟直接在崗哨旁摺疊桌上盤腿呼呼大睡，結果經三Ｏ二旅「旅長」親自查哨抓包、送辦；法院依陸海空軍刑法因睡眠而廢弛職務罪判他3月，緩刑2年，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，龍男2025年9月4日擔任成功嶺營區3號門衛哨，站凌晨4點至清晨6點時段，並擔任哨長有負責營區安全維護之責。

因龍男站哨前1天休假時沈迷於線上遊戲，晝夜都花時間於遊戲中，導致收假返營疲憊不堪，9月4日凌晨4點50分，他等查哨官查哨完畢後，就立刻盤腿坐在崗哨旁的摺疊桌上，並「瞬間沉睡。」

未料查哨官離開後才隔17分鐘，清晨5點7分左右，輪到營區最高長官三Ｏ二旅旅長親自查哨，當場抓到站哨的龍打瞌睡，龍這才驚醒，事後遭憲兵隊移送。

台中地檢署偵訊時，龍坦承不諱，有陸軍步兵三Ｏ二旅查證報告、成功嶺營區3號門監視器畫面，及軍方執勤人員名冊等可佐；檢方結依陸海空軍刑法第34條第1項之衛兵哨兵廢弛職務罪嫌起訴他。

台中地院審酌，龍男當時為現役軍人，明知服衛哨勤務應隨時保持警戒，竟在執行哨兵勤務時，因前日通宵玩線上遊戲，不勝睡意而在崗哨旁摺疊桌上睡著，足影響軍事單位門禁安全。

中院考量，龍犯後坦承、無前科，衡量一切情狀後依陸海空軍刑法第34條第1項因睡眠而廢弛職務罪，判他3月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年，應向公庫支付3萬元。

龍姓上兵擔任哨長站哨期間竟呼呼大睡，經三Ｏ二旅旅長親自查哨抓包。示意圖／ingimage
龍姓上兵擔任哨長站哨期間竟呼呼大睡，經三Ｏ二旅旅長親自查哨抓包。示意圖／ingimage

陸軍 成功嶺 陸海空軍刑法

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