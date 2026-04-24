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海軍彈藥兵營區手機連結賭博網站下注百家樂 緩起訴代價2萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

海軍某中隊廖姓彈藥檢修兵去年服役期間，在營區內涉嫌以手機登入某賭博網站下注百家樂、吃角子老虎機等，基隆憲兵隊查獲後將他送辦。基隆地檢署日前偵結起訴，考量他坦承犯行，給予緩起訴處分，期間1年，但須支付公庫2萬元緩起訴處分金。

緩起訴處分書指出，在海軍某中隊營區服役的廖姓彈藥檢修兵，去年9至11月服役期間，在營區及住所內涉嫌使用手機及電腦連線至某娛樂城賭博網站，以加入會員方式儲值點數下注百家樂、吃角子老虎機等。

基隆憲兵隊查獲他下注等情事後函送基隆地檢署偵辦。檢方指出，一般民眾透過賭博網占涉及刑法賭博罪，廖男因有現役軍人身分，在所屬營區嚴重影響軍紀，適用「陸海空軍刑法」第75條。

緩起訴處分書說，廖男在偵辦時坦承犯行，也有悔意，檢方考量無任何前科紀錄，給予緩起訴處分，期間1年，必須向公庫支付2萬元緩起訴處分金。

檢方指出，依陸海空軍刑法第75條，在營區、艦艇或其他軍事處所、建築物賭博財物者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。但以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。長官包庇或聚眾賭博者，處5年以下有期徒刑。當場賭博之器具與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

海軍某中隊廖姓彈藥檢修兵，涉嫌在營區內涉嫌以手機登入某賭博網站下注百家樂，基隆憲兵隊查獲後將他送辦。記者游明煌／攝影
海軍某中隊廖姓彈藥檢修兵，涉嫌在營區內涉嫌以手機登入某賭博網站下注百家樂，基隆憲兵隊查獲後將他送辦。記者游明煌／攝影

陸海空軍刑法 海軍 賭博

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