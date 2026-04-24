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黨工遭性騷…民進黨前青年部主任涉吃案霸凌 法官：衝擊性平

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

時任民進黨青年部主任蔡沐霖被控隱匿性騷擾申訴案，利用職場權勢以「你給人家燒到龜覽趴火」等話怪罪被害女黨工，還調派女黨工職務及要求向涉性騷擾的男黨工道歉，依強制罪嫌起訴，台北地方法院審理，今重判蔡有期徒刑1年2月。可上訴。

判決指出，蔡身為政黨部門主管，對被害人具有實質的人事考核權力，卻運用上命下從之權力關係，在辦公室及會議等場合，以言語羞辱、摔擲黨綱、當眾飆罵三字經等高壓手段，對被害人為人格凌遲的職場霸凌

判決說，蔡將受性騷擾並求助之舉歸咎於被害人，提出調職、資遣、或向加害者道歉之三選一處置，客觀上，形成足以壓制被害人意思決定的強暴及脅迫情勢，致被害人對無義務之行為道歉。

蔡沐霖雖稱僅是要求雙方「溝通」而非「道歉」，但從時間高度契合、錄音內容佐證及證人證詞一致等，蔡的辯詞不足採信。

合議庭認為，蔡身居高位，應保護年輕人與推動性平，反而將霸凌作為鞏固權力秩序的工具，又事後矢囗否認、倒果為因，以「被害人」自居，對法治秩序及性別平權價值均造成負面衝擊，依法量刑。

蔡沐霖2020年5月就任民進黨青年部主任，隨即延攬他參選新北市立委時的競辦陳姓助理擔任青年部資深專員。

依檢察官指控，受害女黨工向蔡沐霖反應遭陳性騷擾，蔡卻未依「性別工作平等法」、黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法提供女黨工應有的保護及協助，還怪罪女黨工「你給人家燒到龜覽趴火」，並表示「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」等。

檢方查出，蔡沐霖也涉在會議上辱罵女黨工「三字經」，並要求不擅長外語的女黨工調往國際部承辦外賓招待工作、或選擇資遣、或向陳道歉，女黨工為保住原本工作，只能選擇向陳道歉。

檢方調查，2020年8月20日晚間，女黨工在台北市中華路錢櫃KTV向陳道歉，道歉後，再向蔡沐霖報告結果，不過，女黨工2020同年11月離職，2023年6月2日在臉書揭發此事，蔡沐霖的犯行曝光。

時任民進黨青年部主任蔡沐霖。圖／聯合報系資料照片
時任民進黨青年部主任蔡沐霖。圖／聯合報系資料照片

民進黨 職場霸凌 蔡沐霖 性騷擾

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