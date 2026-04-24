徐春鶯反滲透法案開庭 集智負責人認協助上海市委祖統會前副主任來台

陸配徐春鶯涉反滲透法被起訴，新北地院今開庭，徐女友人、集智負責人羅穎坦承，有隱匿孫憲是民革上海市委祖統會前副主任身分，去年10月協助孫以商務考察名義來台，但她強調，孫來台有要求依商務考察日程表走行程。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因處理陸配兩岸事務，結識民革上海市委祖統會前副主任孫憲、中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤，因依陸方指示介入台灣選舉、從事地下匯兌與詐貸，今年3月被新北地檢署起訴。

同案起訴的集智公司負責人羅穎今由律師陪同出庭，她表示，是由徐女居間牽線，指民革上海市委祖統會前副主任孫憲欲來台參訪，礙於其身分，以公司名義佯裝從事商務考察名義，在去年10月中申請來台活動。

她說，申請時原本是要與孫憲女兒孫蘊瓊開設的上海鴻禧運科技商談合作，但孫憲以女兒公司顧問身分來台，曾要求依商務考察日程表走行程，但孫未依行程表完成相關會議。

檢調查出，孫憲去年10月14日至24日間，假冒商務考察名義進入台灣後，使用徐春鶯提供的門號，期間並與國民黨副主席季麟連、李祖怡等軍職退役人員、前南投縣議員史雪燕、民眾黨中央評議委員會主任委員李偉華，以及楊文仁、陳欽祥等民間企業人士見面。

中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明出庭表示，因長期以服務陸配事務，曾赴中國參加國台辦轄下活動，因此認識中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤，他說，2人雖認識超過5年，但是結識2年後，楊才說自已是共產黨員，但他不會與楊討論政治話題，最常聊的是保障陸配在台權益和不要受到歧視。

他指出，孫憲是多年前到上海參訪時，透過徐春鶯介紹認識並加微信，但只見過那一次面，之後從未連繫也無互動，還說與徐、楊、孫3人均無任何金錢往來。