汐止白雲寺爆命案 僧侶不爽「洗碗方式不同」推倒同門致死判10年

新北市汐止區著名的古剎白雲寺前年驚傳命案，法名「成緣」的僧侶陳維民因廚房清潔、洗碗方式等問題，與法名「悟雲」的僧侶王銀鏡口角，憤而出手推人，王男兩度倒地、後腦重創不治。士林地方法院國民法官法庭審理，認定陳男雖無殺人故意，但行為造成不可挽回的悲劇，今依傷害致人於死罪判有期徒刑10年。可上訴。

判決指出，被告陳維民與被害人王銀鏡均在白雲寺掛單修行，平日共同負責寺內膳食與清潔，2024年4月9日清晨6時許，兩人在廚房因環境清理、洗碗方式不同等問題爆發口角。

陳男先是出手將王男推倒，王男掙扎爬起後，陳男仍怒氣未消，再度衝上前將對方撲倒，王男因重心不穩向後重摔，後腦勺猛烈撞擊地面，當場出現短暫意識喪失。

儘管王男一度清醒並用餐，但返回臥室休息後狀況急轉直下，同日上午11時許，其他僧侶發現王男昏迷不醒，緊急送內湖三軍總醫院救治，不幸仍因頭部外傷、顱腦損傷，同月17日下午4時47分宣告不治。

士林地院國民法官法庭在4月20日至24日審理期間，檢視相關病歷及相驗報告，認為陳男行為，確出於對王男的傷害故意，因而致王男死亡，涉犯刑法傷害致人於死罪，經考量刑法各款量刑因子，判陳男有期徒刑10年。