去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

台中商業銀行4名經理、2名襄理涉勾結詐騙集團幫洗錢36億元案延燒，台中地檢署昨起訴，今再發新聞稿補充說明，表示全案是金融監督管理委員會送；但從時序可看出，金管會2025年3月即發現台中銀涉詐，卻至12月才函報調查局，間隔長達8個多月，且金管會僅函潭子分行，經檢調再追出中正、北屯及頭份分行都涉案。

檢方查，萬里公司董事長洪岳鵬（46歲）為土地開發業者，長期經營多家公司和台中銀維持高額授信、存款交易往來，因而和多名經理、職員熟稔，洪因參與詐騙、賭博集團。

檢方發現，洪為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏台中銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、陳姓襄理，北屯分行姚姓經理、蘇姓襄理等6人。

檢方指出，6人利用身為銀行主管身分，2024年9、10月起至2025年4月間，濫用職權幫洪的12間人頭公司開戶、調高轉帳額度達2000萬元，且在帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航延遲通報，或就算已申報異常仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易，幫洗錢高達36億元。

台中地檢署今再發新聞稿指出，本案由金融監督管理委員會檢查局「2025年3月」間，對台中商業銀行辦理一般業務檢查時，發現台中商銀「潭子分行」經理涉有招募非法集團開立存款帳戶供洗錢詐騙之用。

中檢說，金管會「2025年12月8日」函請調查局調查，調查局在今年1月9日報請檢方指揮，中檢指派檢察官黃裕峯、楊凱婷結合警、調成立專案小組追查資金流向。

檢方表示，檢察官分別於2月24日、3月2日及4月1日，前後搜索萬里公司、台中商銀潭子分行、中正分行、北屯分行，及頭份分行。

中檢指出，全案4月23日偵查終結起訴，其中在押洪男、張姓及莊姓經理等3人，移審後經台中地院裁定接續羈押。