快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中商業銀行4名經理、2名襄理涉勾結詐騙集團幫洗錢36億元案延燒，台中地檢署昨起訴，今再發新聞稿補充說明，表示全案是金融監督管理委員會送；但從時序可看出，金管會2025年3月即發現台中銀涉詐，卻至12月才函報調查局，間隔長達8個多月，且金管會僅函潭子分行，經檢調再追出中正、北屯及頭份分行都涉案。

檢方查，萬里公司董事長洪岳鵬（46歲）為土地開發業者，長期經營多家公司和台中銀維持高額授信、存款交易往來，因而和多名經理、職員熟稔，洪因參與詐騙、賭博集團。

檢方發現，洪為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏台中銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、陳姓襄理，北屯分行姚姓經理、蘇姓襄理等6人。

檢方指出，6人利用身為銀行主管身分，2024年9、10月起至2025年4月間，濫用職權幫洪的12間人頭公司開戶、調高轉帳額度達2000萬元，且在帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航延遲通報，或就算已申報異常仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易，幫洗錢高達36億元。

台中地檢署今再發新聞稿指出，本案由金融監督管理委員會檢查局「2025年3月」間，對台中商業銀行辦理一般業務檢查時，發現台中商銀「潭子分行」經理涉有招募非法集團開立存款帳戶供洗錢詐騙之用。

中檢說，金管會「2025年12月8日」函請調查局調查，調查局在今年1月9日報請檢方指揮，中檢指派檢察官黃裕峯、楊凱婷結合警、調成立專案小組追查資金流向。

檢方表示，檢察官分別於2月24日、3月2日及4月1日，前後搜索萬里公司、台中商銀潭子分行、中正分行、北屯分行，及頭份分行。

中檢指出，全案4月23日偵查終結起訴，其中在押洪男、張姓及莊姓經理等3人，移審後經台中地院裁定接續羈押。

檢調搜索台中銀多家分行，查獲4名經理、2名襄理涉幫助洗錢高達36億元。台中銀行／提供
檢調搜索台中銀多家分行，查獲4名經理、2名襄理涉幫助洗錢高達36億元。台中銀行／提供

頭份 賭博 調查局

延伸閱讀

銀行經理被買通！「免留影開戶」成詐團金庫 調查局瓦解36億洗錢鏈

分行主管涉勾結博弈詐團洗錢逾36億元 台中銀三點聲明回應

台中銀行員涉勾詐團 金管會要約談總座「責任一路往上追」

台中銀行驚爆行員涉詐

相關新聞

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

台中商業銀行4名經理、2名襄理涉勾結詐騙集團幫洗錢36億元案延燒，台中地檢署昨起訴，今再發新聞稿補充說明，表示全案是金融監督管理委員會送；但從時序可看出，金管會2025年3月即發現台中銀涉詐，卻至12月才函報調查局，間隔長達8個多月，且金管會僅函潭子分行，經檢調再追出中正、北屯及頭份分行都涉案。

寺廟洗碗爆衝突！突撲倒同修撞頭不治 僧侶一審判10年

新北市汐止區一間寺廟陳姓僧侶因洗碗與同修王姓僧侶起衝突，將王姓僧侶撲倒導致後腦勺著地昏迷，送醫後不治；士林地方法院國民法...

無照男酒駕撞傷婦12天後不治竟稱「家人拔管造成」 今重判11年4月

凃姓男子前年3月10日晚間在台南北門區涉酒後無照駕駛轎車搭載友人，經佳里區佳里興路段不慎撞擊張姓婦人後肇事逃逸，張婦經送醫急救12天後不治，凃稱有人偷偷跟他講，張婦因家人拔管才死亡，2女兒痛斥無中生有，真的很可惡。國民法官法庭下午判他11年4月，可上訴。

影／「搬證物差點腰閃到」金門桌遊館掛羊頭賣狗肉 警破2處地下賭場

金門縣近年棋牌社、桌遊館快速擴張，部分業者打著「休閒活動場館」名義營業，實際卻暗中經營「妞妞」、「百家樂」、「三公」及麻將等職業賭場，引發地方民代與民眾高度關注。金門縣警察局近期展開大規模肅賭專案，連續查獲2處假桌遊館、真賭場，其中一處更被形容是「金門最大地下賭場」，警方查扣大批賭資與賭具，展現強力掃蕩決心。

竹北健身教練虐童道歉辯「不是故意」 檢方怒轟態度惡劣：全推給潛逃主嫌

新竹縣竹北市一間健身工作室爆發虐童案，負責人葉展皓與葉姓、鍾姓教練，被控對一對小姊弟施以綑綁、毆打，甚至拍攝影片取樂，並將男童棄置路邊導致追車遭拖行受傷。今日於新竹地方法院辯論終結，葉展皓已於日前潛逃出境未到庭，另名葉男雖當庭道歉，仍辯稱「非故意」，引發檢察官痛罵「沒有認罪，還全推給葉展皓，犯後態度非常惡劣」。

不滿被分手…桃園男18年前勒殺姊弟戀舊愛 刑滿出獄2月竟又犯

桃園李姓男子不滿遭周姓前女友分手，去年11月10日清晨埋伏在平鎮區金陵路巷弄，見周女現身由後方以圍巾套住頸部當場勒殺，棄屍對面草叢再持水果刀自戕昏迷，直到午後清醒報警自首，由於他18年前以同樣手法犯案，假釋期滿2個月又犯，桃園地檢署再依殺人罪偵結起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。