寺廟洗碗爆衝突！突撲倒同修撞頭不治 僧侶一審判10年

新北市汐止區一間寺廟陳姓僧侶因洗碗與同修王姓僧侶起衝突，將王姓僧侶撲倒導致後腦勺著地昏迷，送醫後不治；士林地方法院國民法庭今天依傷害致人於死罪判處陳姓僧侶10年徒刑。

判決指出，陳、王均為新北市汐止區白雲寺同修的僧侶，共同負責寺內廚房伙食、清潔勤務；陳姓僧侶於民國113年4月9日6時許，在白雲寺與王姓僧侶因廚房環境清理發生爭執，將王姓僧侶推倒。

王姓僧侶爬起來後，陳姓僧侶又將王姓僧侶撲倒在地，王姓僧侶因而向後倒下、後腦勺著地並短暫失去意識，並於恢復意識起身用餐後返回臥室。

判決表示，當天上午11時許，白雲寺其他僧侶發現王姓僧侶倒在臥室地上昏迷不醒，隨即通知救護車將其送至三軍總醫院救治，但王姓僧侶仍於同年4月17日下午4時47分許，因頭部外傷及顱腦損傷而死亡。