影／「搬證物差點腰閃到」金門桌遊館掛羊頭賣狗肉 警破2處地下賭場

金門縣近年棋牌社、桌遊館快速擴張，部分業者打著「休閒活動場館」名義營業，實際卻暗中經營「妞妞」、「百家樂」、「三公」及麻將等職業賭場，引發地方民代與民眾高度關注。金門縣警察局近期展開大規模肅賭專案，連續查獲2處假桌遊館、真賭場，其中一處更被形容是「金門最大地下賭場」，警方查扣大批賭資與賭具，展現強力掃蕩決心。

金門棋牌社與桌遊館自民國113年至114年間快速增加，短短2年內新增14家，占現有總數高達87%，也讓治安隱憂浮上檯面。縣警局長黃壬聰今天下午偕同刑警大隊長白勝雄及金城分局長周宏璘召開「金警重拳出擊、肅賭專案併第三方警政，連破2家假桌遊館真賭場，導正歪風！」記者會，說明查緝成果。

黃壬聰表示，為遏止職業賭場滋生，自4月16日起啟動為期9天的「肅賭專案」，累計動員制服警力108人次、刑事警力21人次，並結合第三方警政人力12人次，針對轄內7家營業中的桌遊館及電子遊藝場展開高頻率臨檢與聯合稽查。

經查後，警方已針對違反《菸害防制法》、《建築法》、《都市計畫法》等7件行政違規，函請縣府主管機關裁處。警方指出，透過刑事查緝與第三方警政行政干預，轄內桌遊館已由最多14家降至目前僅剩7家營業。

其中，靠近榜林圓環的一間桌遊館，據了解業者耗資近4000萬元打造，店內一、二樓合計近140坪，規模龐大，被外界形容堪稱「金門最大賭場」，警方查扣現場賭桌、籌碼、現金、發牌工具及麻將桌等設備，甚至查獲超過200多箱撲克牌，全數搬回刑大作為證物。

有員警私下透露，光是搬運這批證物與賭桌機台就出動多名警力，一箱撲克牌重達3、4公斤，從深夜一路搬到凌晨5點多，「真的搬到差點腰閃到」。

警方指出，經長期蒐證、跟監及埋伏，由福建金門地方檢察署主任檢察官葉子誠指揮偵辦，前天晚間持搜索票，會同台北市警察局信義分局、新北市警察局海山分局等單位，在金門及新北汐止、台北萬華同步執行拘提與搜索。

行動中查獲賭場實際負責人陳姓男子、周姓女子（情侶檔）等4人、荷官等工作人員13人及賭客6人，共23人。周女坦承犯行，20萬元交保候傳，陳男則無保請回。現場查扣現金70萬元、賭桌7張、各類面額籌碼3萬3531個、撲克牌2500副、監視器鏡頭30支、手機10支、保險箱1台及空氣槍2支等證物。

昨日晚間，另由金門地檢署檢察官徐子涵指揮，在金寧鄉東洲另一家桌遊館查獲林姓負責人及8名賭客，共9人，並扣得現金1萬2600元、自動收費機1台、電動麻將桌3張、麻將6副、撲克牌177副及相關賭具。

黃壬聰表示，經營或參與賭博不僅涉及刑事責任，也容易衍生暴力、債務及家庭問題，警方將持續徹查嚴辦，絕不寬貸，呼籲民眾切勿沉迷賭博，若發現可疑情事，應立即撥打110檢舉，共同維護金門純樸治安環境。

金門縣警察局近期展開大規模肅賭專案，連續查獲2處假桌遊館、真賭場，現場還查扣鋁棒與空氣槍。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局近期展開大規模肅賭專案，連續查獲2處假桌遊館、真賭場，其中一處更被形容是「金門最大地下賭場」，警方查扣大批賭資與賭具、機台，推滿整個刑事警察大隊中庭。圖／警方提供

金門縣警察局近期展開大規模肅賭專案，連續查獲2處假桌遊館、真賭場，其中一處更被形容是「金門最大地下賭場」，現場查扣現金70萬元、賭桌7張、撲克牌2500副，撲克牌堆滿中庭。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局近期展開大規模肅賭專案，連續查獲2處假桌遊館、真賭場，圖為警方查緝畫面。圖／警方提供

金門縣警局長今天召開「金警重拳出擊、肅賭專案併第三方警政，連破2家假桌遊館真賭場，導正歪風！」記者會，刑大辦公室外面擺滿賭桌機台。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局近期展開大規模肅賭專案，連續查獲2處假桌遊館、真賭場，圖為警方查緝畫面。圖／警方提供