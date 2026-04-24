竹北健身教練虐童道歉辯「不是故意」 檢方怒轟態度惡劣：全推給潛逃主嫌

新竹縣竹北市一間健身工作室爆發虐童案，負責人葉展皓與葉姓、鍾姓教練，被控對一對小姊弟施以綑綁、毆打，甚至拍攝影片取樂，並將男童棄置路邊導致追車遭拖行受傷。今日於新竹地方法院辯論終結，葉展皓已於日前潛逃出境未到庭，另名葉男雖當庭道歉，仍辯稱「非故意」，引發檢察官痛罵「沒有認罪，還全推給葉展皓，犯後態度非常惡劣」。

檢方指控，2024年間一名單親母親將子女委託葉展皓與葉姓教練照顧，未料2人竟施暴孩子，並強迫進行平板支撐體罰，還拍攝影片傳給他人觀看。之後在鍾姓教練協助下，3人於同年9月下旬將姊弟帶往山區，將女童綁在樹上毆打，並徒手毆擊男童腹部與胸部。

同年10月某日凌晨，2名葉姓男子再將姊弟帶出門，將男童單獨留置路邊後，載著姊姊駛離，男童驚慌追車，過程中抓住車門把手，遭車輛拖行，導致睪丸挫傷及四肢多處擦挫傷，傷勢嚴重。全案因男童送醫後曝光。

庭訊中，葉男承認事實並向家屬致歉，但強調「不是故意」，辯稱多數行為是受葉展皓指示，包含要求孩童平板支撐及帶往山區等，他曾試圖制止，因畏懼葉展皓才配合。法官當庭多次質疑「你將孩童放在地上、讓其追車，這是故意的，怎麼會是過失？你還要這麼辯解嗎？」

辯護律師則主張，相關行為屬單次且時間短暫，未達凌虐程度，此案且已用兒少法加重規定，若再以凌虐論處恐重複評價，並指部分傷勢源於意外，應以傷害罪論處。鍾姓教練則辯稱僅負責開車，未參與施暴行為，僅承認過失幫助犯。

然家屬的律師說，從通訊紀錄可見被告以戲謔態度討論虐童情節，顯然不顧孩童的死活，將女童綁在樹上，難道不是強迫嗎？照片可見孩童痛苦的表情，嚴重影響身心發展。加上讓孩童追車且跑到跌倒，最後男童慘遭車輛拖行，這就是故意的犯罪。此外，鍾男曾看見兩名葉姓教練毆打孩童，他協助開車到山上，應可預見將發生的事，已構成正犯，「雖然嘴巴有道歉，但從辯詞否看不見歉意」。

檢察官強調，葉男犯後將責任推諉他人，亦未報警或通知家長，顯見毫無悔意，建請判處有期徒刑6年且不得緩刑；鍾姓教練則應以共同正犯論處，建請判刑1年6個月，同樣不宜宣告緩刑。全案將擇期宣判。