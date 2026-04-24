不滿被分手…桃園男18年前勒殺姊弟戀舊愛 刑滿出獄2月竟又犯

桃園李姓男子不滿遭周姓前女友分手，去年11月10日清晨埋伏在平鎮區金陵路巷弄，見周女現身由後方以圍巾套住頸部當場勒殺，棄屍對面草叢再持水果刀自戕昏迷，直到午後清醒報警自首，由於他18年前以同樣手法犯案，假釋期滿2個月又犯，桃園地檢署再依殺人罪偵結起訴。

起訴指出，49歲李明宗曾於2008年7月間，因不滿當時交往婚外情姊弟戀歐女友要求分手，憤而將對方勒斃，經法院判處18年6月確定，隔年6月入監服刑，2019年底由矯正署台東監獄武陵分監假釋出獄交付保護管束，李男返鄉在桃園觀音工作，直到2025年9月5日保護管束期滿，依法執行完畢，沒想到才重獲自由2月餘，再次因無法接受「被分手」而動殺機。

檢警調查，李男於2024年間在美容院結識大2歲、獨立扶養2子女的周姓髮姐，2人陷入愛河，姊弟戀同年7月在中壢同居，直到去年8月16日分手；李男因不滿周女提分手並搬回平鎮老家，2025年11月10日清晨6時38分，帶著圍巾與水果刀前往周女巷弄內住處旁埋伏。

當天上午7時1分，周女現身準備騎機車上班，李男趁她低頭彎腰將提袋放置在機車腳踏處之際，從後方悄悄靠近，以備妥的圍巾由前向後套住周女頸部，然後用力回勾加壓，導致周女當場窒息身亡。

李男行凶後，將周女屍體橫抱搬移至周家對面草叢放置，然後拿出自備水果刀朝自己的左右頸部、右胸、左腹、左手腕等處自傷，造成多處表淺銳器傷而當場昏迷，直到當天下午1時44分李男甦醒後，打110報案稱「我將前女友勒死了」。

119消防救護人員趕抵現場，分別對清醒的李男和失去生命徵象的周女施行急救，周女緊急送醫，到院前已無自發性呼吸、血壓及心跳，且頸部有明顯勒痕，經院方施以高級心臟救命術急救，仍於當天下午3時1分中止急救，宣告死亡；案經周女的2名子女、周女的兄姊委任律師提告，桃市平鎮警分局偵辦後移送。

檢方認為，李男所犯家庭暴力罪之殺人罪嫌，在殺人罪執行完畢後五年內，因不滿分手再度故意殺人，構成累犯，因李男惡性重大且重蹈覆轍，檢方建請法院依累犯規定加重其刑，全案將由國民法官參與審理。

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