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違法販售防疫醫療口罩涉藥事法 民眾黨張凱鈞判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

遭停權的民眾黨中央委員張凱鈞被控疫情期間分送口罩給選民，並以「聯速科技」名義在網路商城違法販售醫材，檢方依違反藥事法起訴張、聯速科技；台北地院審理，判張、聯速科技均無罪。可上訴。

2021年間，張凱鈞以聯速科技名義從大陸進口兩批合計約500萬片口罩，當時，張代表民眾黨角逐新北市第九選區議員，適逢國內新冠疫情，張分送口罩給選民，聯速科技則涉嫌在網路商城以10盒600元的價格販賣口罩。

不過，有民眾買到口罩質疑商品來自大陸而提出檢舉，檢方查知，進口口罩外包裝印有可隔絕細菌及飛沫的英文字句，屬於須經主管機關核准輸入的醫材，聯速科技卻以一般口罩名義輸入，涉嫌違反藥事法。

張凱鈞偵查中否認在網路上販售醫用口罩，辯稱送給選民的口罩是台製品，還稱應是公司工讀生私自上網賣口罩等，否認犯罪，不過，檢方認為張、聯速科技未經主管機關核准進口即在網路上販賣違法醫材，仍依違反藥嫌起訴張、聯速科技。

張凱鈞（左）。圖／聯合報系資料照片
張凱鈞（左）。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 張凱鈞 口罩

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