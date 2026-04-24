非洲豬瘟釀21億損失 86歲負責人出庭說詞反覆…法官頭痛改庭期

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮稽查、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬；法院今傳陳父出庭，因其高齡86歲且說詞反覆，法官一度納悶「要怎麼整理爭點啊？」諭知辯護人和陳討論後再開庭。

台中地院今下午開庭，法官黃淑美考量陳翁年邁，其表示平常都講台語，黃馬上轉換以台語宣讀權利告知事項，並詢問陳今天是否能回答、身體有無不適，為何需坐輪椅？

陳翁反應較為緩慢，時常不解問題疑惑稱「蛤？」並表示自己有生病、不舒服，且原本就不能走太遠，後來因本案被關（羈押）了3個月，本來還好好的，但關一下就不能走了，後來出庭時就都坐輪椅。

法官再問他是否認罪，但陳翁死豬數量三聯單記載不一部分，先是稱司機來載運死豬時會清點記載在甲、乙聯上，但後又隨即改口說，司機來救直接載走了，不會清點。

陳的辯護人解釋，陳翁稱司機載運時當場清點，數量記載於甲、乙聯上，陳自己留存丙聯未更正，數字是否正確他也不確定。

法官疑惑，為何陳翁前後說詞不一？辯護人表示，陳翁年紀大，有記憶、表達退化狀況，溝通時他偶而也會反覆，自己需勾稽起訴書內容，就有相同部分認定為客觀事實。

法官納悶問「這要怎麼整理爭點啊？」公訴檢察官也建議，請辯護人和陳翁就犯罪事實確認答辯方向，才能聚焦審理爭點。

法官最後諭知，考量陳翁剛委任辯護人2天，辯護人尚未閱卷，陳僅就司機是否清點死豬數量問題，前後說詞反覆，為保障被告充分和辯護人就卷內證據溝通討論的防禦權，應由陳和辯護人閱卷、討論後，確認答辯方向，並改訂5月8日在開庭。