賭哪黨贏得最多席次 苗檢查獲縣內首件「Polymarket」選舉賭盤

苗栗地檢署偵辦年底九合一選舉賭盤，在苗栗頭份查獲黃姓賭客涉嫌參加以去中心化預測平台「Polymarket」 開設的賭盤，以虛擬貨幣投注，這也是苗栗檢方在縣內查獲首件藉由去中心化預測平台賭博的犯罪行為。檢方強調，本案除涉犯賭博罪，也涉犯公職人員選舉罷免法，檢方將嚴正遏止。

苗栗地檢署指出，金門縣警局網路巡查發現此件選舉賭盤，報請苗栗檢方由檢察官楊岳都指揮偵辦，4月22日查獲黃姓賭客以「2026年台灣地方選舉○○黨贏得最多縣市長席次」為項目，投注虛擬貨幣情事，涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1第2項以網際網路以選舉結果為標的賭博財物罪嫌。

據了解，「Polymarket」是利用區塊鏈技術之去中心化特性，並以等值美元的穩定幣「USDC」作為投注媒介。這次賭盤以獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據，計算範圍涵蓋全國22個縣市。檢警此次查獲苗栗賭客使用虛擬貨幣下注，換算等值實體幣還不到10美元，研判這名賭客只是嘗試性下注。

地方人士透露，過去的選舉賭盤投注或賠付彩金多以匯款或現金方式交易，賠率也會不斷變化，賭客也可隨時加碼，如果選舉結果與多數賭客投注對象差不多，賠率就相當低，如果投注對象爆冷勝出，彩金的賠率可能多出數倍。

以往透過匯款交易會留下紀錄，警方較易循線追查，賭盤改用區塊鏈及加密虛擬貨幣，賭客與組頭互相將賭資及彩金寄送至雙方電子錢包，隱密性高出很多，也難追查。此類賭盤的賭客可透過地方的小盤、中盤介紹加入賭局，也可透過網路平台提供帳密入局下注。

檢方表示，九合一大選將至，有心人士為操縱選舉結果，常藉由設置選舉賭盤、操控賠率等方式，試圖影響民眾下注方向，部分選民一旦受賠率誘引而下注，為獲取賭金，除可能改變自身投票意向外，也可能進一步於選區內拉票、動員或影響其他選民投票意向，形成以賭博操縱選舉之不當效應。隨著網路科技及加密貨幣普及，選舉賭盤介入選舉的模式已由實體化轉為數位化、匿名化及跨境化，並成為境外勢力介入選舉重要工具，對選舉公正性之破壞，尤甚於個別賄選案件，應予嚴正遏止。

苗栗地檢署查緝選舉賭盤，是當前查察妨害選舉的重要工作，將藉由早期發現、快速查緝、強力打擊、向上溯源、適時對外說明等作為，秉持「有聞必查、有據必辦」原則，嚴予查辦，避免賭盤蔓延，徹底壓制賭盤介選效應，使選情不受金錢或暴力等任何形式介入干擾。

檢方說，依鼓勵檢舉妨害選舉要點第4點第2款規定，選舉賭盤之最高檢舉獎金為500萬元，苗栗地檢署於在2022年地方公職人員選舉共發放1779萬3750元檢舉獎金，呼籲民眾勇於檢舉賺取獎金，如發現妨害選舉之不法情事，請電洽檢舉專線0800-024099#4與苗栗檢方聯繫，檢方對檢舉人身分絕對保密，與全民共同努力守護乾淨、公平的選舉環境。

苗栗地檢署偵辦在苗栗頭份查獲黃姓賭客涉嫌參加以去中心化預測平台「Polymarket」 開設的賭盤，以虛擬貨幣投注，這也是苗栗檢方在縣內查獲首件藉由去中心化預測平台賭博的犯罪行為。記者胡蓬生／攝影