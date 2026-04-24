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殺害雲云技術長哽咽認罪 曾志新：被辱「絕子絕孫」犯下最大錯誤

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理雲云科技負責人曾志新被控殺害梁姓技術長案，今開庭訊問曾志新。曾認罪，哽咽表示不能生育是他最大的痛，卻遭匿名帳號攻擊「不辦尾牙，春酒不怕絕子絕孫」，讓他情緒更為低落，進而犯下人生最大的錯誤。

檢察官詢問曾志新為何殺人？曾表示，公司2024年9月遭到匿名帳號攻擊，造成團隊運作受極大影響，他和同事都受傷，他懷疑是梁做的。

曾志新表示，匿名帳號後來攻擊客戶的使用系統，雲云在全球有20幾萬名客戶，在很短時間內又發生公司核心資料被盜取等，2024年公司至少虧損了7000萬元。

曾志新陳述時，不斷啜泣並重複說「對不起」，指自己犯了人生最大的錯誤，他說，會動殺機是一連串發生了不好的事情，事發前一晚他睡得很不好，早上去公司時心情低落，最後失去理智。

曾表示，他一直是個很正面的人，不過，那一段時間公司頻頻遭到攻擊，自己也被侮辱，曾有過自殺、殺害梁及與梁同歸於盡的念頭，他真的記不得砍了幾刀，不過，梁躺下後他沒有再繼續刺殺。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，不過，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

檢警調查，曾志新2025年2月26日在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，他辦公室中的「死亡筆記」記載多人名字，則是與梁親近之人。

檢方指控，曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子2025年3月7日在會議室談辦理離職，曾要求梁刪除公開文章，但未獲得回應，曾走到梁的後方，並從上衣拿出主廚刀，猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾則自殘送醫，後保住性命。

檢方會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有10多處刀傷，依殺人罪偵辦曾志新，曾因也負傷案發後在醫院治療多日後，出院後移送台北地檢署追查刑責，依殺人罪起訴，分案由國民法官法庭審理。

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雲云科技董事長曾志新（中）。圖／聯合報系資料照片
雲云科技董事長曾志新（中）。圖／聯合報系資料照片

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