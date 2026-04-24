持假護照潛伏台灣10年 越南女子自首想回越南下場曝

一名越南籍鄧姓女子過去因逾期居留遭我國管制入境，為了再度來台工作，竟花費7千美元在越南購買假護照，冒用他人身分闖關成功，潛藏台灣農村務農長達10年後，於去年自首想回越南，但橋頭地方法院近日依違反修正前入出國及移民法，判她有期徒刑3月，並將於執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，鄧女明知自己遭管制，於2015年1月間花費7千美元，相當於約22萬元新台幣，透過越南當地仲介取得記載不實姓名與出生年月日的越南護照，同年1月22日，鄧女便持該本假護照在桃園機場闖關，致使移民署查驗人員誤信而核准入境。

鄧女入境後，用假護照上「阮氏」化名喬裝成阮女，隨即跑到鄉下地方從事農業工作，直到去年9月23日才主動前往移民署南區事務大隊高雄市專勤隊投案，在台灣當黑工整整長達10年。

法官審酌，鄧女持偽造護照非法入境，嚴重危害邊境安全與入出境管理正確性，但考量其主動自首，符合減刑規定，且在台無其他犯罪前科，由於其行為適用修正前入出國及移民法未經許可入國罪，最終判處有期徒刑3個月，得易科罰金。