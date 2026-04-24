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獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

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獨／弘塑前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

半導體濕製程設備大廠「弘塑科技」（3131） 是台積電（2330）CoWoS供應商，近期捲入關鍵技術疑似外流中國大陸風波，引發市場高度關注。公司昨晚發布重大訊息澄清，強調截至目前為止，尚未發現有設備機台等關鍵機密技術流向中國，且已對前總經理黃富源及相關人員提告，以維護公司權益。新竹地方法院今早開聲羈更庭，裁定黃、陳兩人分以250萬元、150萬元交保，均限制出境、出海、住居。

弘塑科技為台積電在台重要供應鏈夥伴之一，長期深耕半導體濕製程設備領域，今年以來股價大幅上揚，未料卻傳出核心技術疑似外流中國，引發業界熱議。值得注意的是，黃富源過去曾帶領團隊打入台積電先進封裝供應鏈，被視為公司關鍵功臣之一，卻於今年2月辭任總經理與董事，隨後即爆出相關爭議，更增添外界關注。

弘塑科技發現疑似涉及侵害營業秘密情事後，已循法律途徑向黃富源與陳姓男子提起告訴，全案進入司法偵查階段。新竹地檢署偵辦後，依涉犯營業秘密法及背信罪嫌，向法院聲請羈押。不過，一審法院認為相關證物多已查扣，勾串共犯及證人的可能性降低，於3月28日裁定黃男100萬元、陳男80萬元交保，並限制出境、出海及住居。

檢方不服該交保裁定提起抗告，主張仍有勾串、滅證之虞，有羈押必要。二審智商法院審理後，認為原裁定仍有再行斟酌及補充調查之必要，撤銷原裁定並發回更裁。新竹地方法院今天上午開羈押更庭，最終裁定提高交保金額，裁定黃、陳兩人分以250萬元、150萬元交保，並維持限制出境、出海及住居等強制處分。

檢調近期將繼續約談關係人到案說明，深入釐清案情。新竹地檢署表示，此案進入司法偵查階段，基於偵查不公開原則，不便對外透露案件細節。

針對外界質疑，弘塑科技發重訊指出，公司高度重視智慧財產權、營業秘密及客戶資訊保護，亦已建置嚴謹的管理機制，全體員工，無論職位高低，均須遵守公司相關之規定。針對報導的當事人，公司已就疑似侵害營業秘密之行為，依循法律途徑提起告訴，目前案件已進入司法偵查階段。基於偵查不公開原則，不便對外透露案件細節，但將全力配合檢調機關調查，以維護公司權益；公司尚未發現有設備機台等關鍵機密技術流向中國之情事，針對媒體之報導，純屬不實揣測，故在此澄清說明。

新竹地方法院今早開聲羈更庭，此案因還在偵查階段，因此不對外公開審理。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院今早開聲羈更庭，此案因還在偵查階段，因此不對外公開審理。記者郭政芬／攝影

新竹地方法院今早開聲羈更庭，裁定黃、陳兩人分以250萬元、150萬元交保，均限制出境、出海、住居。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院今早開聲羈更庭，裁定黃、陳兩人分以250萬元、150萬元交保，均限制出境、出海、住居。記者郭政芬／攝影

台積電 半導體 中國大陸

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