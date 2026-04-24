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不滿警「鷹眼」監視器掛電桿 男剪斷電線…被依妨害公務判3月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

24歲許姓男子去年開車到新北市萬里區大鵬街，下車後拿出剪刀把警方設在電線桿上鷹眼系統監視器電線剪斷，金山警分局發現監視影像突斷訊，以車追查逮人，法官依妨害公務判處有期徒刑3月，得易科9萬元罰金。

基隆地院判決書指出，許男去年5月6日上午9時52分，開車到新北市萬里區大鵬街，持剪刀將金山警分局裝設在電桿上的公務監視器電線剪斷，金山派出所員警發現監視器傳輸畫面突中斷，檢視後發現連接的電線遭人為剪斷破壞，循線調閱道路監視器追查。

警方以車追人找到許男，他坦承不諱，經檢察官與許男於審判外達成協商合意且已認罪，法官認為許男觸犯刑法第138條毀損公務員職務上掌管之物品罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，1000元折算1日。

法官說，依刑法第138條，毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

不滿警「鷹眼」監視器掛電桿男剪斷電線，法官依妨害公務判3月。本報資料照片
不滿警「鷹眼」監視器掛電桿男剪斷電線，法官依妨害公務判3月。本報資料照片

公務員 監視器

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