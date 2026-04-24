涉殺人案 雲云科技負責人：犯了人生最大錯誤

雲云科技董事長曾志新（中）。圖／聯合報系資料照片

雲云科技負責人曾志新涉嫌殺害梁姓技術長案，北院今天開庭訊問被告。曾志新坦言「犯了人生最大的錯誤」，當庭啜泣道歉，稱案發前遭匿名帳號攻擊，讓他萌生同歸於盡念頭。

曾志新於民國114年3月7日涉嫌持刀刺死梁男後自傷。台北地檢署去年6月間依殺人罪起訴曾志新，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。北院21日起密集審理本案，21日由檢、辯雙方進行開庭陳述，22日交互詰問證人，24日訊問被告，全案預計30日下午2時30分宣判。

庭訊時，公訴檢察官詢問為何殺害梁男，曾志新聞言深深吸了一口氣，接著說，從113年9月起，公司開始遭到匿名帳號攻擊，影響整個團隊運作，造成很多對立和分化，他懷疑是梁男在做這些事情，讓他和同事受傷。

曾志新說，而後匿名帳號開始攻擊客戶使用系統，雲云科技在全球有20幾萬客戶，恐因此讓客戶馬上退貨或給予1顆星評價，造成公司很快結束。短時間內又發生公司核心資料被盜取，供應商關係遭破壞等，113年公司就虧損新台幣7000萬元。

曾志新又說，他「犯了人生最大的錯誤。」隨即低頭掩面啜泣，並當庭道歉：「對不起、對不起。」他並提及，不能生育是他最大的傷痛，卻遭匿名帳號攻擊「不辦尾牙、春酒不怕絕子絕孫」等語，個人頻遭抹黑，讓他情緒低落。

對於是否因梁男離職前一天發布的文章而引發殺機，曾志新認為，是一連串的事情，而那是在最後一天發生的，之前還有別的事。他看到文章第一頁就寫他是霸凌員工的董事長，和匿名帳號所攻擊的內容一樣，「污辱我的名譽。」

曾志新說，梁男指的所有事，包括他以TPM（技術專案經理）介入團隊、將梁男移出群組等，「有些我有做，寫的都在指控我是不好的老闆，我內外資訊抹黑百口莫辯，當晚我睡得很不好，早上去公司很低落，最後失去理智失控，對不起。」

曾志新表示，他一直以來是很正面的人，但那段時間公司遭到攻擊，自己也被污辱，他想不開很絕望，曾有自殺、殺害梁男甚至同歸於盡的念頭，所以去買刀。他有和妻子聊過1次，但沒求助過心理諮商。

回憶案發經過，曾志新說記不得砍了幾刀，當時盧姓人資長站起來抓住他的手，梁男躺下後他沒有繼續刺。檢察官質疑梁男臀部有傷，曾志新說，可能是梁男跌倒過程中被刀揮到，他並強調「我沒有要攻擊別人。」

檢方調查，曾志新與梁男前因工作之事屢生摩擦、嫌隙，曾志新因而於去年2月26日前往購買鍛造主廚刀，放在公司櫃子中。曾志新見梁男於同年3月6日在公司內部群組刊登評論該公司經營的文章，又知悉梁男將於7日離職，邀請梁男與盧姓人資長於7日下午在公司會議室內辦理交接離職事宜。

檢方表示，曾志新於3月7日下午將主廚刀藏入所穿著背心左胸口袋後，前往會議室與梁男、盧男會面，3人商議是否撤回梁男文章事宜後，曾志新假借離開會議室行經梁男背後，持主廚刀自梁男背後朝頭、背、頸部，猛刺至少9刀。梁男送醫後，因左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷大量出血，於同日宣告不治。