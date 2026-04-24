快訊

緝毒犬「誤判泡麵是毒品」遭海關大聲飆罵 旅客目擊「牠委屈趴地」引爭議

毒品北上、槍枝南下！美國與墨西哥的犯罪共生問題

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

聽新聞
0:00 / 0:00

涉殺人案 雲云科技負責人：犯了人生最大錯誤

中央社／ 台北24日電

<a href='/search/tagging/2/雲云科技' rel='雲云科技' data-rel='/2/235521' class='tag'><strong>雲云科技</strong></a>董事長曾志新（中）。圖／聯合報系資料照片
雲云科技董事長曾志新（中）。圖／聯合報系資料照片

雲云科技負責人曾志新涉嫌殺害梁姓技術長案，北院今天開庭訊問被告。曾志新坦言「犯了人生最大的錯誤」，當庭啜泣道歉，稱案發前遭匿名帳號攻擊，讓他萌生同歸於盡念頭。

曾志新於民國114年3月7日涉嫌持刀刺死梁男後自傷。台北地檢署去年6月間依殺人罪起訴曾志新，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。北院21日起密集審理本案，21日由檢、辯雙方進行開庭陳述，22日交互詰問證人，24日訊問被告，全案預計30日下午2時30分宣判。

庭訊時，公訴檢察官詢問為何殺害梁男，曾志新聞言深深吸了一口氣，接著說，從113年9月起，公司開始遭到匿名帳號攻擊，影響整個團隊運作，造成很多對立和分化，他懷疑是梁男在做這些事情，讓他和同事受傷。

曾志新說，而後匿名帳號開始攻擊客戶使用系統，雲云科技在全球有20幾萬客戶，恐因此讓客戶馬上退貨或給予1顆星評價，造成公司很快結束。短時間內又發生公司核心資料被盜取，供應商關係遭破壞等，113年公司就虧損新台幣7000萬元。

曾志新又說，他「犯了人生最大的錯誤。」隨即低頭掩面啜泣，並當庭道歉：「對不起、對不起。」他並提及，不能生育是他最大的傷痛，卻遭匿名帳號攻擊「不辦尾牙、春酒不怕絕子絕孫」等語，個人頻遭抹黑，讓他情緒低落。

對於是否因梁男離職前一天發布的文章而引發殺機，曾志新認為，是一連串的事情，而那是在最後一天發生的，之前還有別的事。他看到文章第一頁就寫他是霸凌員工的董事長，和匿名帳號所攻擊的內容一樣，「污辱我的名譽。」

曾志新說，梁男指的所有事，包括他以TPM（技術專案經理）介入團隊、將梁男移出群組等，「有些我有做，寫的都在指控我是不好的老闆，我內外資訊抹黑百口莫辯，當晚我睡得很不好，早上去公司很低落，最後失去理智失控，對不起。」

曾志新表示，他一直以來是很正面的人，但那段時間公司遭到攻擊，自己也被污辱，他想不開很絕望，曾有自殺、殺害梁男甚至同歸於盡的念頭，所以去買刀。他有和妻子聊過1次，但沒求助過心理諮商。

回憶案發經過，曾志新說記不得砍了幾刀，當時盧姓人資長站起來抓住他的手，梁男躺下後他沒有繼續刺。檢察官質疑梁男臀部有傷，曾志新說，可能是梁男跌倒過程中被刀揮到，他並強調「我沒有要攻擊別人。」

檢方調查，曾志新與梁男前因工作之事屢生摩擦、嫌隙，曾志新因而於去年2月26日前往購買鍛造主廚刀，放在公司櫃子中。曾志新見梁男於同年3月6日在公司內部群組刊登評論該公司經營的文章，又知悉梁男將於7日離職，邀請梁男與盧姓人資長於7日下午在公司會議室內辦理交接離職事宜。

檢方表示，曾志新於3月7日下午將主廚刀藏入所穿著背心左胸口袋後，前往會議室與梁男、盧男會面，3人商議是否撤回梁男文章事宜後，曾志新假借離開會議室行經梁男背後，持主廚刀自梁男背後朝頭、背、頸部，猛刺至少9刀。梁男送醫後，因左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷大量出血，於同日宣告不治。

國民法官 雲云科技

延伸閱讀

狠男砍殺前老闆「脖子中刀」休克險斃命 台中首件國民法官審殺人未遂

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

柯文哲辣椒水事件破案 綠中市議會黨團指疑點重重

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

相關新聞

獨／弘塑前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

半導體濕製程設備大廠「弘塑科技」（3131） 是台積電（2330）CoWoS供應商，近期捲入關鍵技術疑似外流中國大陸風波，引發市場高度關注。公司昨晚發布重大訊息澄清，強調截至目前為止，尚未發現有設備機台等關鍵機密技術流向中國，且已對前總經理黃富源及相關人員提告，以維護公司權益。新竹地方法院今早開聲羈更庭，裁定黃、陳兩人分以250萬元、150萬元交保，均限制出境、出海、住居。

持假護照潛伏台灣10年 越南女子自首想回越南下場曝

一名越南籍鄧姓女子過去因逾期居留遭我國管制入境，為了再度來台工作，竟花費7千美元在越南購買假護照，冒用他人身分闖關成功，潛藏台灣農村務農長達10年後，於去年自首想回越南，但橋頭地方法院近日依違反修正前入出國及移民法，判她有期徒刑3月，並將於執行完畢後驅逐出境。

不滿警「鷹眼」監視器掛電桿 男剪斷電線…被依妨害公務判3月

24歲許姓男子去年開車到新北市萬里區大鵬街，下車後拿出剪刀把警方設在電線桿上鷹眼系統監視器電線剪斷，金山警分局發現監視影像突斷訊，以車追查逮人，法官依妨害公務判處有期徒刑3月，得易科9萬元罰金。

涉殺人案 雲云科技負責人：犯了人生最大錯誤

雲云科技負責人曾志新涉嫌殺害梁姓技術長案，北院今天開庭訊問被告。曾志新坦言「犯了人生最大的錯誤」，當庭啜泣道歉，稱案發前...

大力卜再捐1800雙鞋「走更遠」 法務部：串聯更生人至被害人

法務部犯罪被害人保護協會今舉辦「馨生起步鞋力同行-陪你走更遠的路」捐贈記者會，由大力卜公司捐贈1800雙鞋，透過實際行動支持犯罪被害人及其家屬，活動由更生保護會台中分會主任委員廖學從代表企業捐贈，犯保協會董事長張斗輝代表受贈。

「模範警察」替吸金集團狂撈數十億…主嫌判20年定讞 貪警也得入獄

男子徐正倫吸收警察作為下線，投資澳門賭場分紅，吸金達51億8000萬餘元，其中曾獲模範警察的吳崇雄、偵查佐潘昇達、黃煇庭也參與其中，被撤職確定。刑事部分，最高法院依非法經營銀行業務罪判徐20年徒刑，吳崇雄等3人各判2年到2年2月不等徒刑定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。