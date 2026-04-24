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預測平台開選舉賭盤 苗檢查獲虛擬貨幣投注賭客

中央社／ 苗栗縣24日電

年底地方公職選舉將至，網路去中心化預測平台「Polymarket」出現選舉賭盤，苗栗地檢署查獲黃姓賭客以虛擬貨幣投注，依涉犯公職人員選舉罷免法送辦。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，隨著網路科技及加密貨幣普及，選舉賭盤介選模式已由實體化轉為數位化、匿名化及跨境化，成為境外勢力介入選舉重要工具，對選舉公正性之破壞，尤甚於個別賄選案件，應予嚴正遏止。

苗栗地檢署檢察官楊岳都指揮金門縣警察局偵辦去中心化預測平台「Polymarket」開設以今年11月28日舉行之九合一地方公職人員選舉為標的之選舉賭盤，於22日查獲黃姓賭客以「2026年台灣地方選舉哪一黨贏得最多縣市長席次」為項目，投注虛擬貨幣，涉犯公職人員選舉罷免法第103之1條第2項以網際網路以選舉結果為標的賭博財物罪嫌。。

檢方指出，有心人士為操縱選舉結果，藉由設置選舉賭盤、操控賠率等方式，試圖影響民眾下注方向，部分選民一旦受賠率誘引而下注，為獲取賭金，除可能改變自身投票意向外，亦可能進一步於選區內拉票、動員或影響其他選民投票意向，形成以賭博操縱選舉之不當效應。

苗栗地檢署表示，查緝選舉賭盤是當前查察妨害選舉重要工作，將藉由早期發現、快速查緝、強力打擊、向上溯源等作為，秉持「有聞必查、有據必辦」原則，嚴予查辦，避免賭盤蔓延，壓制賭盤介選效應，使選情不受金錢或暴力等任何形式介入干擾。

苗栗地檢署說，檢舉選舉賭盤最高檢舉獎金為新台幣500萬元，苗檢於111年地方公職人員選舉共發放1779萬餘元檢舉獎金，呼籲民眾勇於檢舉賺取獎金，如發現妨害選舉不法情事，可洽電話檢舉專線0800-024099#4，共同守護乾淨、公平的選舉環境。

九合一 虛擬貨幣

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