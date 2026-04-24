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大力卜再捐1800雙鞋「走更遠」 法務部：串聯更生人至被害人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部犯罪被害人保護協會今舉辦「馨生起步鞋力同行-陪你走更遠的路」捐贈記者會，由大力卜公司捐贈1800雙鞋，透過實際行動支持犯罪被害人及其家屬，活動由更生保護會台中分會主任委員廖學從代表企業捐贈，犯保協會董事長張斗輝代表受贈。

法務部長鄭銘謙致詞表示，犯罪被害人保護工作需要長期投入與細緻關懷，除制度面持續精進外，更仰賴民間力量共同參與。此次捐贈活動，不僅象徵物資上的支持，更代表社會對馨生人重新出發的祝福與陪伴。

記者會中邀請南投分會重傷被害人白嘉華先生以及嘉義分會重傷被害人家屬羅秀美現身分享心路歷程，並安排播放馨生人穿著嶄新運動鞋的生活影片，影片為白嘉華先生穿著運動鞋揉麵製作蛋黃酥，再到市集擺攤賣餅，一步步重拾自立的信心。

法務部表示，大力卜公司2025年11月17日即曾響應台灣更生保護會「一雙鞋、走正路」計畫，協助弱勢更生人復歸社會，此次再度投入公益，將關懷延伸至犯罪被害人及其家屬，串聯「更生人」至「被害人」兩端，展現對不同生命處境的同理與尊重。

法務部指出，犯罪被害人保護不僅是制度推動，更是社會價值的實踐，未來將持續結合民間力量，強化支持網絡，陪伴馨生人穩健前行。

犯罪被害人保護協會表示，本會長期提供法律協助、心理支持、經濟扶助、生活重建與資源連結等保護服務的具體作為，透過活動盼望讓社會大眾更加理解犯罪被害人保護工作的重要性，凝聚更多善意與資源，共同建構更綿密的社會支持網絡。

犯罪被害人保護協會南投分會重傷被害人白嘉華（右）。記者王聖藜／攝影
犯罪被害人保護協會南投分會重傷被害人白嘉華（右）。記者王聖藜／攝影

犯罪被害人保護協會今舉辦「馨生起步鞋力同行-陪你走更遠的路」捐贈記者會。記者王聖藜／攝影
犯罪被害人保護協會今舉辦「馨生起步鞋力同行-陪你走更遠的路」捐贈記者會。記者王聖藜／攝影

台中分會主任委員廖學從（左）代表企業捐贈，由犯保協會董事長張斗輝（右）代表受贈。記者王聖藜／攝影
台中分會主任委員廖學從（左）代表企業捐贈，由犯保協會董事長張斗輝（右）代表受贈。記者王聖藜／攝影

犯罪被害人保護協會今舉辦「馨生起步鞋力同行-陪你走更遠的路」捐贈記者會。記者王聖藜／攝影
犯罪被害人保護協會今舉辦「馨生起步鞋力同行-陪你走更遠的路」捐贈記者會。記者王聖藜／攝影

公益 法務部

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