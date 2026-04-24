快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「模範警察」替吸金集團狂撈數十億…主嫌判20年定讞 貪警也得入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子徐正倫吸收警察作為下線，投資澳門賭場分紅，吸金達51億8000萬餘元，其中曾獲模範警察的吳崇雄、偵查佐潘昇達、黃煇庭也參與其中，被撤職確定。刑事部分，最高法院依非法經營銀行業務罪判徐20年徒刑，吳崇雄等3人各判2年到2年2月不等徒刑定讞。

至於徐正倫二審被諭知沒收未扣案犯罪所得10億4194萬5367元部分，及台北市松山警分局偵查隊前小隊長蔡崇文判刑3年部分，最高法院撤銷發回更審。

時任松山分局小隊長吳崇雄曾偵破「雨衣大盜」案獲頒警英榮譽章，並當選2013年全國模範警察。

徐正倫2012年8月起，陸續利用投資紅利貴賓會賭場的名義招攬被害人，稱投資每月可保證領取高額紅利，期滿保證領回本金，投資人依投資金額分成白金級、黃金級、鑽石級，約定每月可領取投資金額1%至1.5%不等紅利。

徐以「向我借款可賺高額利息」等話術，拉退休員警蔡崇文當下線，再透過蔡認識吳崇雄、潘昇達、黃煇庭等人，直至2016年6月，因發不出紅利、本金，投資人才驚覺受騙報案。

新北地院一審認為徐正倫等人吸金金額達51億8000萬餘元，導致眾多被害人畢生積蓄化為灰燼，造成重大財產損失、影響金融秩序與廣大被害人財產權益，犯罪情節重大，徐重判17年徒刑。

另蔡崇文、吳崇雄與潘昇達、黃煇庭等人，收受金額均在千萬以上，身為警界人員卻為貪圖私利，協助徐正倫吸金、戕害司法形象，考量4人在偵查、審理中均坦承犯行，且與被害人達成和解，一審判蔡4年6月、吳3年6月、潘昇達和黃煇庭各3年10月徒刑。

案件上訴，二審依違反銀行法非法經營銀行業務等罪，判徐20年徒刑、吳崇雄判刑2年、潘昇達2年2月、黃煇庭2年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

吳崇雄。圖／聯合報系資料照片
吳崇雄。圖／聯合報系資料照片

徐正倫（中）。圖／聯合報系資料照片
徐正倫（中）。圖／聯合報系資料照片

警察 澳門

延伸閱讀

性侵殺害馬國女大生...凶嫌梁育誌三度判死 最高院今判無期定讞

性侵殺害馬國女大生 判無期定讞

影／投資百萬3個月賺6000萬？境外詐騙台灣取款 被害人抵押房產損上億

假酒商騙投資威士忌稱保證獲利「吸金7千萬」 操盤手清晨50萬交保

相關新聞

「模範警察」替吸金集團狂撈數十億…主嫌判20年定讞 貪警也得入獄

男子徐正倫吸收警察作為下線，投資澳門賭場分紅，吸金達51億8000萬餘元，其中曾獲模範警察的吳崇雄、偵查佐潘昇達、黃煇庭也參與其中，被撤職確定。刑事部分，最高法院依非法經營銀行業務罪判徐20年徒刑，吳崇雄等3人各判2年到2年2月不等徒刑定讞。

機場捷運Ａ14站工程糾紛 台獨大老郭倍宏挨告變造有價證券不起訴

台獨大老、民視前董事長、宏昇營造負責人郭倍宏標下桃園機場捷運A14站水環工程案，分包機電工程給上市公司隆銘綠能科技公司，但工程爆糾紛，郭向銀行提示1.8億餘元本票，隆銘本票遭退票，股票被變更全額交割股。郭倍宏挨告刑法變造有價證券罪，全案撤告且進入民事仲裁程序，台北地檢署今不起訴處分。

高嘉瑜前男友林秉樞傳獄中命危 監院提案糾正…矯正署說話了

媒體報導前立委高嘉瑜前男友林秉樞在台北看守所服刑期間傳出命危，得靠葉克膜續命，並疑有偽造情事，監察院針對監獄醫療問題糾正法務部矯正署。矯正署今表示，針對監察案件調查，矯正署絕不迴避，督責所屬機關全力配合釐清說明。

大力卜再捐1800雙鞋「走更遠」 法務部：串聯更生人至被害人

法務部犯罪被害人保護協會今舉辦「馨生起步鞋力同行-陪你走更遠的路」捐贈記者會，由大力卜公司捐贈1800雙鞋，透過實際行動支持犯罪被害人及其家屬，活動由更生保護會台中分會主任委員廖學從代表企業捐贈，犯保協會董事長張斗輝代表受贈。

恐怖房客！租金欠半年不繳 警上門強制執行遭砍「腿傷40公分」

台中張姓男子情緒不穩且積欠超過半年房租，他見法院人員、警方到場強制執行遷讓房屋時，竟持刀衝出猛力揮砍釀2名警員中刀，其中1人左腿傷勢達40公分；法院查，張經精神鑑定其辨識能力顯著降低降低，依法減刑，依傷害罪判他1年6月，令入相當處所監護5年，可上訴。

未經管委會同意拿走社區電梯內公告 竊盜判罰2千…這理由改無罪

基隆市某社區住戶張男前年在社區電梯內未經管委會同意拿走兩張公告，被管委會提告，法院依竊盜罪判罰2千元，張男不滿提上訴，基隆地院法官二審認為，行為雖有欠妥適，但沒有不法之所有的意圖，且2張公告客觀上幾無財產價值，依一般社會倫理觀念沒有科以刑罰的必要，因此撤銷原判決，改判無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。