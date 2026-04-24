「模範警察」替吸金集團狂撈數十億…主嫌判20年定讞 貪警也得入獄

男子徐正倫吸收警察作為下線，投資澳門賭場分紅，吸金達51億8000萬餘元，其中曾獲模範警察的吳崇雄、偵查佐潘昇達、黃煇庭也參與其中，被撤職確定。刑事部分，最高法院依非法經營銀行業務罪判徐20年徒刑，吳崇雄等3人各判2年到2年2月不等徒刑定讞。

至於徐正倫二審被諭知沒收未扣案犯罪所得10億4194萬5367元部分，及台北市松山警分局偵查隊前小隊長蔡崇文判刑3年部分，最高法院撤銷發回更審。

時任松山分局小隊長吳崇雄曾偵破「雨衣大盜」案獲頒警英榮譽章，並當選2013年全國模範警察。

徐正倫2012年8月起，陸續利用投資紅利貴賓會賭場的名義招攬被害人，稱投資每月可保證領取高額紅利，期滿保證領回本金，投資人依投資金額分成白金級、黃金級、鑽石級，約定每月可領取投資金額1%至1.5%不等紅利。

徐以「向我借款可賺高額利息」等話術，拉退休員警蔡崇文當下線，再透過蔡認識吳崇雄、潘昇達、黃煇庭等人，直至2016年6月，因發不出紅利、本金，投資人才驚覺受騙報案。

新北地院一審認為徐正倫等人吸金金額達51億8000萬餘元，導致眾多被害人畢生積蓄化為灰燼，造成重大財產損失、影響金融秩序與廣大被害人財產權益，犯罪情節重大，徐重判17年徒刑。

另蔡崇文、吳崇雄與潘昇達、黃煇庭等人，收受金額均在千萬以上，身為警界人員卻為貪圖私利，協助徐正倫吸金、戕害司法形象，考量4人在偵查、審理中均坦承犯行，且與被害人達成和解，一審判蔡4年6月、吳3年6月、潘昇達和黃煇庭各3年10月徒刑。

案件上訴，二審依違反銀行法非法經營銀行業務等罪，判徐20年徒刑、吳崇雄判刑2年、潘昇達2年2月、黃煇庭2年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

吳崇雄。圖／聯合報系資料照片