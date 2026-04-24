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機場捷運Ａ14站工程糾紛 台獨大老郭倍宏挨告變造有價證券不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台獨大老、民視前董事長、宏昇營造負責人郭倍宏標下桃園機場捷運A14站水環工程案，分包機電工程給上市公司隆銘綠能科技公司，但工程爆糾紛，郭向銀行提示1.8億餘元本票，隆銘本票遭退票，股票被變更全額交割股。郭倍宏挨告刑法變造有價證券罪，全案撤告且進入民事仲裁程序，台北地檢署今不起訴處分。

全案源於，宏昇營造2023年間標得桃園機場外捷運系統A14站計畫的水環工程（CU05標），將水環工程的機電工程分包給隆銘，隆銘簽發8664萬元、1億380萬元2張本票，當作預付保證、全案履約保證金。

隆銘指控，宏昇無法處理場地積水、連續壁結體滲水，隆銘才無法進場施工，宏昇屢次施欠工程款，2025年6月通知宏昇解約，7天後宏昇涉嫌擅自向銀行提示1.8億本票2張，隆銘籌措資金不足，本票遭退票，證交所將隆銘股票變更全額交割股，提告郭倍宏涉刑法第201條意圖供行使之用變造有價證券罪嫌。

70歲郭倍宏到案否認犯罪，他供稱，本票是履約保證支票及工程預付款，合約內容是得通知非應通知，2025年5月前工程進度僅0.4%，他也提出會議紀錄為證。

檢方認定，此案已撤告，且進入民事仲裁程序，應屬單純民事糾葛，給予郭倍宏不起訴處分。

宏昇營造負責人、民視前董事長郭倍宏。圖／聯合報系資料照片
宏昇營造負責人、民視前董事長郭倍宏。圖／聯合報系資料照片

台獨 民視 郭倍宏 機場捷運

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