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恐怖房客！租金欠半年不繳 警上門強制執行遭砍「腿傷40公分」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子情緒不穩且積欠超過半年房租，他見法院人員、警方到場強制執行遷讓房屋時，竟持刀衝出猛力揮砍釀2名警員中刀，其中1人左腿傷勢達40公分；法院查，張經精神鑑定其辨識能力顯著降低降低，依法減刑，依傷害罪判他1年6月，令入相當處所監護5年，可上訴。

檢警調查，劉男住在太平區振福路某社區5樓，因2019年11月10日就沒再繳房租，張姓房東向台中地院提起請求遷讓房屋訴訟勝訴，張再向中院民事執行處聲請強制執行。

民事執行處人員2020年8月25日和太平分局新平派出所李姓、賴姓警員到場值勤，劉見狀竟在屋內用台語大喊「把我的傢伙拿出來」，警方透過門縫發現他持刀立刻警告在場人，未料張卻持刀衝出門外砍傷李姓警員腿部後再躲回屋內，李員左大腿、小腿中刀，傷勢各達21公分、19公分。

警方下午準備攻堅時，張再持刀透過門縫往外刺擊，經警方撞破大門，張又持續抵抗猛砍盾牌，壓制過程又造成另名賴姓警員腳部5公分撕裂傷，最終張被制伏、強制送醫。

台中地院審理時，張男否認犯行，辯稱當時在煮魚湯，手上拿殺魚刀，認為被對方找麻煩，還被噴辣椒水，否認有持刀攻擊、沒有砍到人；張的辯護人說，張因情緒狀況，辨識能力顯著降低。

中院查，張男經精神鑑定，其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，達到「顯著降低」程度，但未達完全喪失，且張缺乏病識感，未規則受治療，有多次暴力攻擊史，有再犯風險。

中院依刑法第19條減刑後，考量他傷害警員等一切情狀，依2個傷害罪，各判他1年、8月，應執行1年6月，並應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式，施以監護5年。

太平分局賴姓警員遭砍傷住院（左一），當時台中市長盧秀燕（左二）晚間赴醫院探視。圖／台中市政府提供
太平分局賴姓警員遭砍傷住院（左一），當時台中市長盧秀燕（左二）晚間赴醫院探視。圖／台中市政府提供

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